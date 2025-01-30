رسميًا.. إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية بالجيزة وإتاحتها إلكترونيًا مقابل 25 جنيهًا

اتاحت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الجيزة، إعلان نتيجة الفصل الدراسي الأول لطلاب الشهادة الإعدادية برقم الجلوس من خلال الرابط التي اتاحته المديرية.



كما يمكن الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الجيزة من هنا

https://www.gizaedu.net/Results/Preparatory

خطوات الحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية بالجيزة

١- الدخول على الموقع التالي

https://www.gizaedu.net/Results/Preparatory

٢- كتابة رقم جلوسك بشكل صحيح على نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الجيزة

٣- الضغط على زر عرض النتيجة الظاهر على رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الجيزة.



وفي ذات السياق، يشترط للحصول على النتيجة دفع مبلغ مادي بقيمة 25 جنيه، إذا كان الحصول عليها من خلال الروبوت، أما إذا كان من خلال الخدمة الصوتية فيكون الدفع المادي من خلال عدد الدقائق التي يتم استغراقها.



وكان قد إعتمد المهندس عادل النجار محافظ الجيزة وبحضور سعيد عطية وكيل الوزارة نتيجة إمتحانات شهادة إتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسى ( الشهادة الإعدادية ) للفصل الدراسى الأول للعام 2024- 2025.

وأشار محافظ الجيزة إلى أنه بلغت نسبة نجاح الطلاب 85.90 % حيث تجاوز الحد الأدنى عدد 174745 طالب وطالبة من إجمالي عدد 204325 متقدم للإمتحانات حضر منهم 203435.

وأضاف المحافظ أنه بلغت نسبة نجاح الطلاب بالقسم المهنى 98.39% بعد تجاوز 244 طالب وطالبة للحد الأدنى من إجمالي 271 متقدم للإمتحانات حضر منهم 248 طالب وطالبة.

كما بلغت نسبة النجاح لمدارس الصم وضعاف السمع 100% حيث تجاوز عدد 62 طالب وطالبة للحد الأدنى.

وكذا بلغت نسبة النجاح لمدارس المكفوفين 100% حيث تجاوز جميع الطلاب المتقدمين للإمتحانات والبالغ عددهم 22 طالب وطالبة للحد الأدنى.

ويتقدم المهندس عادل النجار محافظ الجيزة والسيد سعيد عطية وكيل الوزارة بالتهنئة لجميع الطلاب وأولياء الأمور متمنيًا للجميع دوام التوفيق والنجاح.

كما يمكنك الإطلاع على النتيجة عبر الموقع الالكترونى لمديرية التربية والتعليم بالجيزة.

https://www.gizaedu.net/