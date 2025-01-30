أفضل الأدعية لاستقبال شهر شعبان 2025

مع حلول شهر شعبان 2025، الذي يُعد من الأشهر الفضيلة التي تسبق شهر رمضان المبارك، يبحث العديد من المسلمين عن أفضل الأدعية التي يُستحب ترديدها عند استقبال هذا الشهر الكريم.

دعاء أول ليلة في شهر شعبان 2025: من أفضل الأدعية التي يُستحب قولها في أول ليلة من شهر شعبان هو:

"اللهم بارك لنا في شعبان، وبلغنا رمضان، اللهم سلمنا لرمضان، وسلم رمضان لنا، وتسلمه منا متقبلًا."

أدعية استقبال شهر شعبان

"اللهم اجعل شهر شعبان شهر خيرٍ ورحمه، وأجعله شهرًا تُرفع فيه الأعمال وتُغفر فيه الذنوب." "اللهم إني أسألك في هذا الشهر المبارك أن تغفر لي ولعائلتي، وأن تفتح لنا أبواب رحمتك، وتقبل منا صالح الأعمال." "اللهم ارفع عنا البلاء، وارزقنا من فضلك ورحمتك في هذا الشهر الفضيل، واجعلنا من عتقائك من النار."

أدعية خاصة بشهر شعبان