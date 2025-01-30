أفضل الأدعية لاستقبال شهر شعبان 2025

إسلاميات
شهر شعبان
شهر شعبان

مع حلول شهر شعبان 2025، الذي يُعد من الأشهر الفضيلة التي تسبق شهر رمضان المبارك، يبحث العديد من المسلمين عن أفضل الأدعية التي يُستحب ترديدها عند استقبال هذا الشهر الكريم.

دعاء أول ليلة في شهر شعبان 2025: من أفضل الأدعية التي يُستحب قولها في أول ليلة من شهر شعبان هو:
"اللهم بارك لنا في شعبان، وبلغنا رمضان، اللهم سلمنا لرمضان، وسلم رمضان لنا، وتسلمه منا متقبلًا."

أدعية استقبال شهر شعبان

  1. "اللهم اجعل شهر شعبان شهر خيرٍ ورحمه، وأجعله شهرًا تُرفع فيه الأعمال وتُغفر فيه الذنوب."
  2. "اللهم إني أسألك في هذا الشهر المبارك أن تغفر لي ولعائلتي، وأن تفتح لنا أبواب رحمتك، وتقبل منا صالح الأعمال."
  3. "اللهم ارفع عنا البلاء، وارزقنا من فضلك ورحمتك في هذا الشهر الفضيل، واجعلنا من عتقائك من النار."

أدعية خاصة بشهر شعبان

  • "اللهم قربني فيه إلى مرضاتك، وجنبني فيه من سخطك ونقماتك، ووفقني فيه لقراءة آياتك، برحمتك يا أرحم الراحمين."
  • "ربي اجعلني فيه من المستغفرين، واجعلني فيه من عبادك الصالحين القانتين، واجعلني فيه من أوليائك المقربين، برأفتك يا أرحم الراحمين."
  • "اللهم ارزقني فيه الذهن والتنبيه، وباعدني فيه من السفاهة والتمويه، واجعل لي نصيبًا من كل خير تنزل فيه، بجودك يا أجود الأجودين."
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