أبوالنصر ونصار يشهدان احتفالية قصر ثقافة أسيوط بذكرى عيد الشرطة الـ 73



شهد اللواء هشام أبوالنصر محافظ أسيوط واللواء وائل نصار مدير أمن أسيوط اليوم الخميس الإحتفالية الفنية الكبرى التي أقامتها مديرية الثقافة بمناسبة الإحتفال بعيد الشرطة الـ 73 بقصر ثقافة أسيوط ضمن خطة الإدارة المركزية لإقليم وسط الصعيد الثقافي تحت رعاية الدكتور أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة، والكاتب محمد ناصف نائب رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة.

جاء ذلك بحضورالدكتور محمود جاهين وكيل وزارة الأوقاف بأسيوط، وخالد محمد وكيل وزارة التموين بأسيوط، والشيماء عبد المعطي وكيل مديرية التضامن الإجتماعي بأسيوط، وجمال عبد الناصر مدير عام إقليم وسط الصعيد الثقافي، خالد خليل المدير المالي والإداري للفرع، وصفاء حمدان مدير قصر ثقافة أسيوط، وأحمد حمزة مدير قصر ثقافة الزعيم ببني مر، والدكتور سيد عبد الرازق مقدم الإحتفالية ولفيف من القيادات التنفيذية والكيانات الشبابية بالمحافظة.

بدأت الاحتفالية؛ بافتتاح معرض الفن والجمال "عندما يكون الصور" للدكتورة نهى المفتي أستاذ التصميم المساعد وفن الكتاب بكلية الفنون الجميلة جامعة أسيوط حيث أستمع المحافظ ومرافقوه لشرح تفصيلي عن المعرض الذي يعتمد على تقنيات تشكيلية بارزة والأعمال الفنية التي تعد مسار التجريب والتفاعل مع عالم الصور والتصميم في أعمال متعددة التقنيات والخامات للإستفادة من الصورة والتصميم الجرافيكي فضلًا عن تصميم شعار للهوية البصرية لجامعة أسيوط التي تتماشى مع هوية المكان بالإضافة إلى أعمال من تقنيات الكوفراج لتصميم الملصق ليتناسب مع المكفوفيين.

استهل فعاليات الحفل بالسلام الجمهوري تلاها تلاوة آيات من الذكر الحكيم للشيخ شحاتة الزاوي ثم شاهد المحافظ ومرافقوه باقي فقرات الإحتفالية التي تضمنت عروض فنية وثقافية حيث أمسية شعرية بعنوان "في عشق ترابك يا وطن" للشاعر رأفت عزمي، إلى جانب عرض فني لفرقة الفنون الشعبية بقيادة الفنان محمود يحيي وإشراف عمرو عبد المحسن، وعرض فني لفرقة أسيوط للموسيقي العربية بقيادة المايسترو حسام حسني تضمنت أغاني وطنية بمناسبة ذكرى الإحتفال بعيد الشرطة، كما تضمن برنامج الاحتفالية؛ ورش متنوعة بساحة القصر، ورش فنون تشكيلية، وأخرى للرسم على الوجوه، وورش خزف، وتعليم الخط العربي إلى جانب عروض ماسكات العرائس على أنغام الأغاني الوطنية.

ووجه محافظ أسيوط الشكر لجميع قيادات ورجال الشرطة البواسل لدورهم في حفظ الأمن واستقرار البلاد مشيدًا ببطولاتهم وتضحياتهم في الحفاظ على مقدسات الوطن ومحاربة الإرهاب بكافة صوره والقضاء على البؤر الإجرامية مقدمًا التهاني بمناسبة الذكري الـ 73 لعيد الشرطة الذي يوافق ذكرى غالية في سجل الوطنية المصرية داعيًا الله ـ عز وجل ـ بأن يديم علينا الأمان والإستقرار من أجل خلق مستقبل أفضل للأجيال القادم وتحقيق الإزدهار والتنمية الشاملة والمستدامة في ظل قيادة سياسية حكيمة للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

وقد حرص المشاركون في الفعالية على التقاط الصور التذكارية مع اللواء دكتور هشام أبو النصر محافظ أسيوط بمناسبة عيد الشرطة.