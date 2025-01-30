نتيجة الشهادة الاعدادية 2025 في محافظة الدقهلية بالاسم ورقم الجلوس

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نتيجة الاعدادية في الدقهلية

يواصل تعليم الدقهلية اعمال التصحيح لامتحانات الشهادة الاعدادية لحين الانتهاء من التصحيح والرصد والتجميع تاهبا لاعلان نتيجة الشهادة الاعدادية. 

ويتزايد اهتمام الطلاب وأولياء الأمور في مصر بموقع نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2025 الترم الأول، حيث يبحثون عن الوسيلة الرسمية للاستعلام عن الدرجات التي حصل عليها الطلاب، وذلك من خلال رقم الجلوس.

الموقع الرسمي للاستعلام عن النتيجة

للحصول على نتيجة 3 إعدادي 2025 الترم الأول، يمكن للطلاب وأولياء الأمور الدخول على الموقع الرسمي لـ بوابة التعليم الأساسي من خلال الرابط التالي:

رابط نتيجة 3 إعدادي 2025 الترم الأول
يمكنك الاستعلام عن النتيجة في 16 محافظة من خلال الموقع الرسمي، وهي:

  • القاهرة
  • الجيزة
  • الإسكندرية
  • الشرقية
  • المنوفية
  • البحيرة
  • المنيا
  • الدقهلية
  • سوهاج
  • قنا
  • كفر الشيخ
  • الإسماعيلية
  • أسوان
  • أسيوط
  • بني سويف
  • بورسعيد

بمجرد دخولك على الموقع، يمكنك إدخال رقم الجلوس الخاص بك للوصول إلى النتيجة فور ظهورها.

 

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