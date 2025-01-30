أبوالنصر يشهد زراعة الشتلات بألواح الفوم بالصوبات بمدرسة أسيوط الثانوية الزراعية

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جانب من الفعالية
جانب من الفعالية

شهد اللواء هشام أبو النصر محافظ أسيوط اليوم الخميس زراعة شتلات بألواح الفوم بالصوبات الزراعية بمدرسة أسيوط الثانوية الزراعية بشارع المكتبات بحي غرب مدينة أسيوط ضمن خطة التدريب من أجل التشغيل وصقل مهارات طلاب التعليم الفني وتأهيلهم لسوق العمل فضلًا عن نشر ثقافة الزراعة وتعظيم الإستفادة من الإمكانات المتاحة ضمن اهتمام المحافظة بالمشاريع الزراعية والإنتاجية التي تسهم في تحقيق الإكتفاء الذاتي وتعزيز خطط التنمية المستدامة التي تعمل عليها الدولة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، تنفيذًا لرؤية وإستراتيجية مصر 2030.

وجاء ذلك بحضور محمد إبراهيم دسوقي وكيل وزارة التربية والتعليم بأسيوط ومحمد الشريف مدير إدارة مدرسة أسيوط الثانوية الزراعية ومحمد عمر وحمدي شعبان والدكتور إبراهيم وكلاء مدرسة أسيوط الثانوية الزراعية، ومصطفى فهمي مدير إدارة المتابعة الميدانية بالمحافظة

وحيث شهد المحافظ، زراعة الشتلات بألواح الفوم بالصوبات الزراعية حيث أن كل لوح فوم يحتوي على 209 قاعدة لزراعة شتلات من بذور الخضراوات من (طماطم، فلفل، باذنجان، قرنبيط، كرنب) والفاكهة (التين، الرمان، الجوافة، مانجو) واستمع إلى شرح وافي عن أنواع الأشجار ونباتات الزينة والشتلات المتنوعة على أن يتم تعميم التجربة على مدارس التعليم الزراعي على مستوى المحافظة الذي يبلغ عددها 7 مدارس.

وأكد محافظ أسيوط على أهمية تعظيم الإستفادة من الإمكانات المتاحة ونشر الوعي البيئي وثقافة الإهتمام بالزراعة بدءًا من زراعة أسطح المنازل حتى زراعة المدارس لغرس مبادئ الإهتمام بالبيئة داخل النشء وحث الطلاب على الإنتاج لتعزيز الإقتصاد المحلي وتوفير فرص عمل جديدة لطلاب وطالبات المدرسة مشيرًا إلى أهمية تضافر الجهود المبذولة لكافة الجهات والمؤسسات والهيئات الحكومية وغير الحكومية والمجتمع المدني والجمعيات الأهلية والقطاع الخاص للمشاركة في العمل العام وخدمة المجتمع وتقديم الخدمات المختلفة للمواطنين موضحًا إننا حريصون على تقديم كل سبل الدعم وتذليل العقبات أمام تنفيذ المزيد من المبادرات والمشروعات التي تساهم في خدمة المجتمع وتطوير البنية التحتية الزراعية بكل الطرق الممكنة.

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