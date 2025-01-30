محافظ أسيوط: انطلاق دورة تدريبية لتدريب الفتيات على التفصيل والخياطة بأبوتيج

صرح اللواء هشام أبوالنصر محافظ أسيوط إنه تم إنطلاق الدورة الثانية لتدريب السيدات على مهنة الخياطة والتفصيل في السيارة المتنقلة بمركز أبوتيج بعنوان "صنعتك مستقبلك" بالتنسيق بين محافظة أسيوط ومديرية العمل بأسيوط بقيادة علي سيد وكيل الوزارة ضمن المبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الإنسان المصري" وذلك بمتابعة محمد حسن الديب رئيس مركز ومدينة أبوتيج ومشاركة نصار البكري نائب رئيس المركز وإشراف أميمة إبراهيم مديرة السكرتارية التنفيذية ومدير مكتب العمل بالمركز وذلك في إطار جهود الدولة بشأن الإهتمام بالشباب وبضرورة إعداد وتأهيل الشباب لسوق العمل مشيرًا إلى العمل على توفير التدريبات والاحتياجات اللازمة لصقل مهاراتهم ومساعدتهن على تنفيذ مشروعات خاصة لهن لتحويلهن إلى طاقة منتجة تدر دخلًا لهن ولباقي أفراد الأسرة وهو ما يساهم في توفير فرص عمل جديدة.