ماذا قال عمر مرموش بعد تأهل مانشستر سيتي إلى ملحق دور الـ 16 بدوري أبطال أوروبا؟

علّق النجم المصري عمر مرموش على تأهل فريقه مانشستر سيتي الإنجليزي إلى ملحق دور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا، بعد فوزه على كلوب بروج بنتيجة 3-1 في المباراة التي أُقيمت ليلة الأربعاء.

مرموش يعبّر عن حماسه للمرحلة القادمة

وكان مرموش قد انضم إلى مانشستر سيتي خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية، إلا أنه لم يشارك في المباراة بسبب القواعد التي تمنعه من ذلك في هذه المرحلة من البطولة.

وعبر حسابه الرسمي على منصة "إكس"، نشر مرموش تعليقًا على تغريدة تأهل مانشستر سيتي قائلًا:

"تهانينا يا شباب.. متحمس للمرحلة القادمة".

متى يمكن لمرموش المشاركة مع مانشستر سيتي في دوري الأبطال؟

حسب قواعد الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا)، سيكون عمر مرموش مؤهلًا للمشاركة في المرحلة المقبلة من دوري أبطال أوروبا مع فريقه مانشستر سيتي، مما يزيد من فرصه للظهور بقميص الفريق في البطولة الأوروبية الكبرى.

من سيواجه مانشستر سيتي في ملحق دور الـ 16؟

سيواجه مانشستر سيتي في ملحق دور الـ 16 أحد الفريقين الكبيرين:

ريال مدريد الإسباني أو بايرن ميونخ الألماني.

في حال نجح الفريق الإنجليزي في تخطي هذه المرحلة، سيلتقي في دور الـ 16 مع أتلتيكو مدريد الإسباني أو باير ليفركوزن الألماني.