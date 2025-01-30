عاجل:- المقاومة الفلسطينية تطلق سراح أسيرة إسرائيلية في غزة وتستعد لتسليم أسرى آخرين

بدأت المقاومة الفلسطينية بقيادة حركتي حماس والجهاد الإسلامي في تنفيذ عملية تسليم للأسيرة الإسرائيلية، آجام بيرجر، التي كانت محتجزة في مخيم جباليا شمال قطاع غزة، حيث تم تسليمها إلى الصليب الأحمر بعد أن تم إخراجها من بين ركام المخيم، الذي شهد عملية عسكرية إسرائيلية دامية في الأشهر الماضية أسفرت عن مقتل وإصابة العديد من الجنود الإسرائيليين.

تفاصيل عملية الإفراج:

وأفادت هيئة البث الإسرائيلية بأن حركة حماس ستفرج عن المجندة آجام بيرجر في مكان أقامته في مخيم جباليا، الذي تعرض لعدة ضربات في العمليات العسكرية السابقة.

وتزامنًا مع ذلك، تم الإبلاغ عن وصول مقاتلين من حركتي حماس والجهاد الإسلامي، بالإضافة إلى لجان المقاومة الشعبية، إلى موقع في خان يونس جنوب قطاع غزة، استعدادًا لتسليم الأسرى الإسرائيليين.

الأسرى الإسرائيليون الآخرين:

وفيما يخص الأسيرين الإسرائيليين الآخرين، أفادت القناة الـ13 الإسرائيلية أن تل أبيب تم إبلاغها رسميًا بأن الأسيرين غادي موزيس وأربيل يهود سيُفرج عنهما قبل الساعة 12 ظهرًا بتوقيت فلسطين. وأكد المتحدث العسكري باسم سرايا القدس التابعة لحركة الجهاد الإسلامي، أنه تم الانتهاء من إجراءات تسليم الأسيرين الإسرائيليين.

التوقعات القادمة:

صحيفة يديعوت أحرنوت الإسرائيلية أفادت بأن الجيش الإسرائيلي يتوقع أن تقوم فصائل المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة، سواء من الشمال أو الجنوب، بالإفراج عن ثلاثة أسرى إسرائيليين في الساعات القليلة القادمة.

