عاجل:- محافظ الوادي الجديد يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية بنسبة نجاح 93.9%

اعتمد اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، صباح اليوم، نتيجة الفصل الدراسي الأول للشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2024 / 2025 بنسبة نجاح بلغت 93.9%. جاء ذلك بحضور المهندس سيد عبد العزيز، وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة.

تفاصيل النتائج:

أوضحت الإحصائيات أن عدد الطلاب المتقدمين للامتحانات في الشهادة الإعدادية العامة بلغ 5150 طالبًا وطالبة، حيث نجح منهم 4822 طالبًا، بينما تغيب 13 طالبًا. كما حقق 30 طالبًا درجة النجاح التامة في الامتحانات.

بالنسبة للإعدادي المهني والمكفوفين، فقد بلغت نسبة النجاح 100%، وهو ما يعكس نجاح الجهود المبذولة في العملية التعليمية.

تهنئة المحافظ:

وقد قدم محافظ الوادي الجديد، التهنئة لجميع الطلاب الناجحين في امتحانات الشهادة الإعدادية، متمنيًا لهم مزيدًا من النجاح والتفوق في الفصل الدراسي الثاني، مع تحقيق نتائج مشرفة تساهم في بناء مستقبلهم الدراسي.