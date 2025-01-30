أسعار البقوليات اليوم الخميس 30-1 -2025 في أسواق ومحال محافظة الدقهلية

محافظات
البقوليات اليوم
البقوليات اليوم

شهدت أسعار البقوليات في محافظة الدقهلية، ثباتا في الأسعار، اليوم الخميس، بجميع منافذ المحافظة.

وتنشر بوابة “الفجر” أسعار البقوليات اليوم، في مراكز محافظة الدقهلية.

أسعار البقوليات اليوم

سعر البقوليات اليوم..  الفاصوليا البيضاء من 80 وحتى 75 جنيها.

سعر البقوليات اليوم..  اللوبيا بلغ 65 جنيها.

سعر البقوليات اليوم..  غلة الفيشار 50 جنيها.

- سعر البقوليات اليوم.. الفول المدمس المعبا 500 جرام بمنافذ التموين 10 جنبهات.

سعر البقوليات اليوم.. كيلو الفول  في المحلات التجارية الخاصة من 38 وحتى 40 جنيها.

 

- سعر البقوليات اليوم.. الحمص في المحلات التجارية الخاصة، حبة صغيرة 50 جنيها، والحبة الكبيرة من 65 جنيها إلى 70 جنيهًا.

- تعرف على أسعار المكرونة في أسواق قنا

 

سعر البقوليات اليوم..  المكرونة المعبأ 800 جرام، بمنافذ التموين 15 جنيها.

بينما في المحلات التجارية تنوعت الأسعار حسب الحجم على النحو الاتى:

البقوليات اليوم.. الملكة مكرونة 400 جرام بسعر 11 جنيها.

البقوليات اليوم.. مكرونة مصرية 500 بسعر 11.5جنيها.

سعر البقوليات اليوم..  مكرونة 350 جرام بسعر 8 جنبهات.

البقوليات اليوم.. مكرونة داندى 300 جرام بسعر 7.5 جنيه

البقوليات اليوم.. ريجاتا مكرونة 400 جرام بسعر 11 جنيها.

البقوليات اليوم.. ايطاليانو مكرونة 400 جرام بسعر 11جنيها.

البقوليات اليوم.. عواد مكرونة كيلو 28 جنيها.

البقوليات اليوم.. الملكة مكرونة كيلو 27 جنيها.

سعر البقوليات اليوم..  كيلو المكرونة ولسان العصفور والشعرية الفاخر في المحلات التجارية بلغ من 28 إلى 30 جنيها.

سعر البقوليات اليوم..  الملح 300 جرام معبا واحد جنيه.

سعر البقوليات اليوم..  لتر اللبن زنة 450 بلغ سعره 35 جنيها، وزنة 900 بلغ 55جنيها.

أسعار البقوليات اليوم الخميس 30 أسعار اليوم الخميس الفاصوليا البيضاء اليوم الخميس المحلات التجارية ثباتا في الأسعار سعر البقوليات اليوم محافظة الدقهلية منافذ المحافظة مراكز محافظة الدقهلية

مواد متعلقة

اسعار الدواجن اليوم الخميس 30-1-2025 في الدقهلية

إيقاعات الأنفوشي وأغاني الشباب تتألقان في معرض القاهرة الدولي للكتاب

ماذا قال عمر مرموش بعد تأهل مانشستر سيتي إلى ملحق دور الـ 16 بدوري أبطال أوروبا؟
Elfagr.org

الأكثر قراءة

عاجل:- محافظ الوادي الجديد يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية بنسبة نجاح 93.9%

ماذا قال عمر مرموش بعد تأهل مانشستر سيتي إلى ملحق دور الـ 16 بدوري أبطال أوروبا؟

أبوالنصر ونصار يشهدان احتفالية قصر ثقافة أسيوط بذكرى عيد الشرطة الـ 73

إطلاق سراح المحتجزة الإسرائيلية وآجام بيرجر في قطاع غزة ضمن صفقة تبادل الأسرى

تعرف على تفاصيل فعاليات الأسبوع الثقافي المصري في الدوحة

عاجل:- المقاومة الفلسطينية تطلق سراح أسيرة إسرائيلية في غزة وتستعد لتسليم أسرى آخرين

موعد مباراة الأهلي والعروبة في الدوري السعودي والقنوات الناقلة

وزير الإسكان يستعرض ملفات عمل ومشروعات قطاع التنمية والإنشاءات بهيئة المجتمعات العمرانية