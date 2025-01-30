إطلاق سراح المحتجزة الإسرائيلية وآجام بيرجر في قطاع غزة ضمن صفقة تبادل الأسرى

تسلم الصليب الأحمر المحتجزة الإسرائيلية آجام بيرجر في بيت لاهيا شمالي قطاع غزة، حسبما أفادت قناة القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل اليوم.

وفي سياق متصل، أعلنت حركة الجهاد الإسلامي أنه تم الانتهاء من إجراءات تسليم محتجزين إسرائيليين اثنين، هما أربيل يهود وجادي موزيس، على أن يتم إطلاق سراحهما اليوم ضمن الدفعة الثالثة من المرحلة الأولى في صفقة التبادل بين فصائل المقاومة الفلسطينية وإسرائيل.

ووفقًا لما ذكرته وسائل إعلام إسرائيلية، من المقرر أن يتم إطلاق سراح جادي موزيس وأربيل يهود من منطقة خان يونس جنوب قطاع غزة.

وفي إطار الصفقة، أفاد مكتب إعلام الأسرى بأنه سيتم أيضًا الإفراج عن 32 أسيرًا فلسطينيًا محكومًا عليهم بالمؤبد، بالإضافة إلى 48 من أصحاب الأحكام العليا و30 من الأطفال الفلسطينيين.