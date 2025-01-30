نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية يتفقد مشروعات المرافق والكهرباء بمدينة العبور الجديدة



قام المهندس أمين غنيم، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع المرافق ومتابعة وصيانة المحطات، بزيارة تفقدية لمتابعة مشروعات البنية الأساسية والتي تشمل مرافق "مياه – صرف" وطرق وكهرباء بعددٍ من المناطق بمدينة العبور الجديدة ومنها مرافق أراضي توفيق الأوضاع، يرافقه المهندس أحمد عمران، والمهندس أحمد علي، مساعدا نائب رئيس الهيئة، والمهندس هيثم حمادي، معاون نائب رئيس الهيئة، والدكتور مهندس أحمد إسماعيل جبر، رئيس جهاز المدينة.



تأتي الجولة في إطار تكليفات المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بالمتابعة الدورية للمشروعات الجاري تنفيذها بالمدن الجديدة، وتذليل أي عقبات قد تواجه التنفيذ.

واطَلع المهندس أمين غنيم، ومرافقوه، على عرض عن الموقف العام للمشروعات الجاري تنفيذها في المدينة بقطاع المرافق والبنية الأساسية، ثم استهل الجولة التفقدية بمتابعة الأعمال الجارية في مشروع إنشاء محطة محولات العبور 6، الواقعة في الحي الـ13، والتي تُعد من أهم المشروعات في مدينة العبور الجديدة، وتهدف المحطة إلى تعزيز شبكة الكهرباء في المدينة وتوفير طاقة كهربائية مستقرة للعديد من الأحياء السكنية.



ووجه المهندس أمين غنيم، بتسريع الإجراءات الفنية لضمان تنفيذ المحطة وفقًا لأعلى المعايير الهندسية، مؤكدًا أهمية الالتزام بالجداول الزمنية المحددة لضمان الانتهاء من الأعمال طبقا للمواصفات القياسية وتشغيل المحطة في أقرب وقت ممكن.



ثم تفقد مسئولو الإسكان، مشروعات المرافق المقامة بعددٍ من الأراضي بمجاورات منطقة الأمل سابقا المضافة لمدينة العبور الجديدة، لمتابعة سير عملية تسليم الأراضي بالمنطقة.



ووجه المهندس أمين غنيم، بالالتزام بالتنظيم الدقيق والمواعيد المحددة فيما يتعلق بتسليم الأراضي بالمجاورة ( 209 )، حيث يهدف المشروع إلى إنجاز ملف تقنين الأراضي وتسليمها للمواطنين مرفقة ومخططة طبقًا للمعايير المتبعة.



كما تفقد مسئولو الإسكان باقي المجاورات المستهدفة كمرحلة أولى وعاجلة بمنطقة الأمل، واطلعوا على أعمال تنفيذ المرافق وفرمة الطرق للمجاورات (٢٧٦ - ٥٠٠)، واستمعوا إلى شرح مفصل عن تقدم الأعمال والذي يتضمن مد شبكات المرافق الأساسية من المياه والصرف الصحي بهدف جعل المنطقة مؤهلة للسكن بشكل كامل.



وأكد المهندس أمين غنيم، ضرورة التنسيق المستمر بين مختلف الجهات لضمان سرعة إنجاز أعمال الترفيق، مشيرًا إلى أن استكمال هذه الخدمات سيعزز من فرص الاستقرار للمواطنين في المنطقة ويجعلها بيئة سكنية متكاملة.



وفي ختام الزيارة، شدد نائب رئيس الهيئة لقطاع المرافق، على ضرورة الالتزام الكامل بالجداول الزمنية المحددة لجميع المشروعات الجاري تنفيذها في مدينة العبور الجديدة، موضحًا أن متابعة تنفيذ الأعمال وفقًا للخطط الموضوعة يضمن تحقيق أهداف المشاريع في مواعيدها مما يعكس الجهد المبذول والحرص على تقديم أفضل الخدمات للمواطنين.