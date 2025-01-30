افتعال مشاجرة.. استمرار حبس المتهمين بسرقة أجنبي بالإكراه في مدينة نصر

حوادث
تجديد حبس
تجديد حبس

 

جدد قاضي المعارضات المختص، اليوم الخميس، حبس شخصين متهمين بسرقة أجنبي بالإكراه بعد افتعال مشاجرة معه في منطقة مدينة نصر، 15 يوم  على ذمة التحقيقات.

وكانت الأجهزة الأمنية قد كشفت عن تعرض أحد الأشخاص للسرقة بالإكراه على يد شخصين، حيث تم التعدي عليه باستخدام أسلحة بيضاء محدثين إصابته أثناء تواجده أمام أحد المطاعم في منطقة مدينة نصر.

وتبين من الفحص أن قسم شرطة ثالث مدينة نصر تلقى بلاغًا من أحد المستشفيات باستقبالها شخصًا يحمل جنسية إحدى الدول مصابًا بجروح نتيجة مشاجرة.

عقب تقنين الإجراءات، تم ضبط مرتكبي الواقعة، وهما عاطلان يحملان جنسية إحدى الدول، مقيمان بدائرة القسم. وتم العثور على السلاح الأبيض المستخدم في الحادث، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة وسرقة الهاتف المحمول للمجني عليه بالقوة بعد افتعال مشاجرة معه. كما تم ضبط الهاتف المحمول المسروق بناءً على إرشادهما.

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