إجراء تحليل مخدرات لسائق نقل دهس شابًا بالطريق الدائري

حوادث
حادث مروري
حادث مروري

 
أمرت نيابة السلام بإجراء تحليل مخدرات لسائق سيارة النقل المتهم بدهس شاب على الطريق الدائري اتجاه المرج، وذلك لبيان ما إذا كان السائق يتعاطى مواد مخدرة من عدمه.
بدأت الواقعة بتلقي غرفة عمليات شرطة النجدة بلاغًا يفيد بوقوع حادث على الطريق الدائري اتجاه المرج، ووجود شخص متوفى.
وعلى الفور انتقلت قوات الأمن إلى مكان البلاغ، حيث تبين أن الشاب أحمد. م (28 عامًا) كان يعبر الطريق عندما صدمته سيارة نقل مسرعة، مما أسفر عن مصرعه في الحال.
تم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة، وجرى القبض على المتهم.
حُرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق

حوادث الفجر النيابة العامة بالطريق الدائري تعاطى مواد مخدرة تحليل مخدرات تحرر محضر دهس شاب
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