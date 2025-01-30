‏وصول أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني إلى مطار دمشق الدولي

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بوابة الفجر

أفادت وسائل إعلامية، ب‏وصول أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني إلى مطار دمشق الدولي.

وأفادت وسائل إعلامية، بتنصيب أحمد الشرع رئيسًا للمرحلة الانتقالية في سوريا.

وقد أعلنت إدارة العمليات العسكرية السورية، حل الجيش العربي السوري ومجلس الشعب وجميع الأجهزة الأمنية التابعة للنظام السابق وإلغاء العمل بدستور سنة 2012.

وأشار القائد العام للإدارة الجديدة في سوريا، أحمد الشرع، إلى أن أولويات سوريا اليوم ملء فراغ السلطة والحفاظ على السلم الأهلي وبناء مؤسسات الدولة والعمل على بناء بنية اقتصادية تنموية واستعادة سوريا لمكانتها الدولية والإقليمية.

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