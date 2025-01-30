بنك ناصر الاجتماعي يفتح فروعه السبت المقبل لصرف معاشات فبراير

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مايا مرسي وزيرة التضامن
مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي

 

قررت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيسة مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي، فتح فروع البنك في جميع أنحاء الجمهورية يوم السبت المقبل، الموافق 1 فبراير، لتيسير صرف معاشات شهر فبراير للعملاء. 

ومن المقرر أن تبدأ مواعيد العمل من الساعة 8:30 صباحًا حتى 3:00 عصرًا، وذلك بهدف تسهيل حصول أصحاب المعاشات على مستحقاتهم المالية دون عناء.

وأكدت الوزيرة أن البنك يولي اهتمامًا كبيرًا بأصحاب المعاشات والمستحقين عنهم، وذلك في إطار خطة الدولة لتخفيف الأعباء عنهم.

 ويخدم البنك أكثر من مليوني عميل، ويسعى إلى توسيع منافذ صرف مستحقاتهم، حيث سيتمكن العملاء من الحصول على المعاشات عبر 98 فرعًا للبنك، بالإضافة إلى بطاقات الصراف الآلي (ATM)، سواء من خلال ماكينات البنك أو عبر شبكة "123" التي تتيح استخدام بطاقات بنك ناصر في ماكينات البنوك الأخرى، إلى جانب فروع شركة "فوري".

من جانبه، أوضح الأستاذ أسامة السيد، نائب رئيس مجلس إدارة البنك، أنه تم إصدار توجيهات لمديري وموظفي الفروع بتغذية ماكينات الصراف الآلي بالنقدية بحدودها القصوى لضمان سهولة صرف المستحقات. كما سيتم توفير خدمة الصرف عبر منافذ "فوري" و"فوري بلس" المتخصصة في المدفوعات الإلكترونية والخدمات المالية.

وأضاف السيد أن البنك سيعمل على متابعة انتظام عمليات الصرف وضمان تقديم الخدمة بالجودة المطلوبة، مع تذليل أي عقبات قد تواجه العاملين، والاستجابة الفورية لشكاوى المواطنين إن وجدت.

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