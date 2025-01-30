"التضامن الاجتماعي" تنظم أنشطة تثقيفية ورياضية وترفيهية لفتيات العجوزة بالتعاون مع "فاهم" و"ويل سبرنج"

نظّمت وزارة التضامن الاجتماعي، تحت رعاية الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، حزمة من الأنشطة التثقيفية والرياضية والترفيهية بمؤسسة فتيات العجوزة، في إطار حرص وزارة التضامن الاجتماعي على تقديم الرعاية الشاملة لأبناء دور الرعاية، وتعزيز الشراكة مع المجتمع المدني.

جاء ذلك بالتعاون مع مؤسسة "فاهم" للدعم النفسي وشركة "ويل سبرنج"، بهدف دعم الفتيات نفسيًا واجتماعيًا، ومساعدتهن على اكتشاف قدراتهن وتمكينهن لتحقيق مستقبل أفضل.

وشهدت السفيرة نبيلة مكرم، رئيس مجلس إدارة مؤسسة "فاهم"، فعاليات الزيارة، بحضور ممثلين عن وزارة التضامن الاجتماعي وشركة "ويل سبرنج".

وخلال اللقاء، تحدثت السفيرة مع الفتيات مؤكدة أن لكل واحدة منهن قصة كفاح تُلهم النجاح، وأن مواجهة التحديات تصنع أبطالًا قادرين على تجاوز صعوبات الحياة.

وأشارت مكرم إلى أن مؤسسة "فاهم" ستواصل دعمها للفتيات من خلال زيارات مستقبلية وأنشطة متنوعة، في إطار خطتها لتوسيع نطاق عملها ليشمل دور الأيتام والأطفال بلا مأوى.

كما أكدت على استمرار التعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي لرفع المستوى الثقافي والتربوي للفتيات، انطلاقًا من المسؤولية المجتمعية في إعداد أجيال قادرة على المساهمة في بناء الوطن.

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