"التضامن الاجتماعي" تنظم أنشطة تثقيفية ورياضية وترفيهية لفتيات العجوزة بالتعاون مع "فاهم" و"ويل سبرنج"

أخبار مصر
جانب من اللقاء
جانب من اللقاء

 

 نظّمت وزارة التضامن الاجتماعي، تحت رعاية الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، حزمة من الأنشطة التثقيفية والرياضية والترفيهية بمؤسسة فتيات العجوزة، في إطار حرص وزارة التضامن الاجتماعي على تقديم الرعاية الشاملة لأبناء دور الرعاية، وتعزيز الشراكة مع المجتمع المدني.

 جاء ذلك بالتعاون مع مؤسسة "فاهم" للدعم النفسي وشركة "ويل سبرنج"، بهدف دعم الفتيات نفسيًا واجتماعيًا، ومساعدتهن على اكتشاف قدراتهن وتمكينهن لتحقيق مستقبل أفضل.

وشهدت السفيرة نبيلة مكرم، رئيس مجلس إدارة مؤسسة "فاهم"، فعاليات الزيارة، بحضور ممثلين عن وزارة التضامن الاجتماعي وشركة "ويل سبرنج". 

وخلال اللقاء، تحدثت السفيرة مع الفتيات مؤكدة أن لكل واحدة منهن قصة كفاح تُلهم النجاح، وأن مواجهة التحديات تصنع أبطالًا قادرين على تجاوز صعوبات الحياة.

وأشارت مكرم إلى أن مؤسسة "فاهم" ستواصل دعمها للفتيات من خلال زيارات مستقبلية وأنشطة متنوعة، في إطار خطتها لتوسيع نطاق عملها ليشمل دور الأيتام والأطفال بلا مأوى.

 كما أكدت على استمرار التعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي لرفع المستوى الثقافي والتربوي للفتيات، انطلاقًا من المسؤولية المجتمعية في إعداد أجيال قادرة على المساهمة في بناء الوطن.

1000291651
1000291651
1000291660
1000291660
1000291656
1000291656
1000291652
1000291652
1000291668
1000291668
1000291672
1000291672
1000291664
1000291664
التضامن الاجتماعى أبناء دور الرعاية الدكتورة مايا مرسي السفيرة نبيلة مكرم المجتمع المدني المسؤولية المجتمعية مؤسسة فاهم للدعم النفسي وزارة التضامن الاجتماعي وزيرة التضامن الاجتماعي وزيرة التضامن

مواد متعلقة

وزارة التضامن الاجتماعي تنظم معرض "ديارنا للحرف اليدوية والتراثية" ببنك الإمارات دبي

السيدة الأولى لكينيا تزور وزارة التضامن الاجتماعي بالعاصمة الإدارية وتطلع على برامج الحماية الاجتماعية

وزيرة التضامن الاجتماعي تشارك في جلسة استعراض التقرير الدوري الشامل لحقوق الإنسان بجنيف

وزيرة التضامن: إصدار 1.5 مليون بطاقة خدمات متكاملة لذوي الهمم

الأكثر قراءة

عاجل..ضبط 115 طن زيت تموين ناقص الوزن قبل طرحة للأسواق فى الغربية (صور)

تفاصيل مالية مثيرة في عقد أشرف بن شرقي مع الأهلي

أبوالنصر يشهد زراعة الشتلات بألواح الفوم بالصوبات بمدرسة أسيوط الثانوية الزراعية

"التضامن الاجتماعي" تنظم أنشطة تثقيفية ورياضية وترفيهية لفتيات العجوزة بالتعاون مع "فاهم" و"ويل سبرنج"

إقبال جماهيرى غير مسبوق على جناح وزارة البيئة بمعرض الكتاب

تخريج الدفعة الثانية من برنامج جاهزية التصدير الأفريقي بـ 25 متدربًا مصريا

محافظ الجيزة: تعيين ٤٠٤٧ شابًا بالقطاع الخاص منهم ٢٠٧ من ذوي الهمم

منح مهلة 6 أشهر بضوابط محددة للشركات والجهات المخصص لها قطع أراضٍ بالمدن الجديدة لاستكمال التنفيذ