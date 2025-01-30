نادي الأسير الفلسطيني: 110 أسرى سيطلق سراحهم اليوم من سجون الاحتلال

توك شو
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل عن "نادي الأسير الفلسطيني" أن 110 أسرى سيطلق سراحهم اليوم من سجون الاحتلال ضمن الدفعة الثالثة في المرحلة الأولى لصفقة التبادل.
 

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وفي سياق متصل، كشف الدكتور جمال شقرة، أستاذ التاريخ الحديث والمعاصر، أن فكرة تهجير الفلسطينيين جزء من عقيدة اليهود المعتمدة على تطهير الأرض.

وأوضح شقرة خلال لقائه مع الإعلامية فاتن عبد المعبود ببرنامج "صالة التحرير" المذاع عبر قناة صدى البلد، أنه في حالة إصابة المنطقة العربية بأي تهديدات؛ سيأتي بالسلب على مصر بشكل أساسي.

وأشار الدكتور جمال شقرة، إلى أن الدولة المصرية واجهت العديد من التحديات والصعوبات خلال الفترة الماضية نتيجة تدهور الأوضاع الإقليمية في المنطقة العربية.

الأسير الأسير الفلسطيني سجون الاحتلال قناة القاهرة الإخبارية

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