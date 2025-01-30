محافظ أسيوط: المجلس القومي للمرأة ينظم قافلة طبية بقرية إسكندرية التحرير

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جانب من القافلة الطبية
جانب من القافلة الطبية

 

 

 

صرح اللواء هشام أبوالنصر محافظ أسيوط اليوم الخميس بأن المجلس القومي للمرأة بأسيوط بقيادة الدكتورة مروة كدواني مقرر المجلس بأسيوط نظم قافلة طبية بالتعاون مع معهد جنوب مصر للأورام التابع لجامعه أسيوط بمدرسة الشهيد إبراهيم عبد اللطيف بقرية إسكندرية التحرير بمركز أسيوط ضمن بالمبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الإنسان" وذلك بحضور الدكتور عمرو فاروق مراد وكيل معهد جنوب مصر للأورام والدكتور عادل جبر أستاذ طب الأورام وأطباء وفريق القافلة حيث تم التعريف بأنشطة المجلس القومي للمرأة وما يقدمه من خدمات حقيقيه على أرض الواقع من خلال استخراج بطاقات الرقم القومي للسيدات مجانًا فضلًا عن تنفيذ دورات تثقيف مالي وريادة أعمال لتشجيع وتمكين السيدات اقتصاديًا بالإضافة إلى وجود مكتب شكاوى المرأة لتلقي شكاوى السيدات والخط الساخن لتلقي الشكاوى وقد تم الكشف على الحالات من خلال عيادات تخصصات (باطنه وأطفال) بواسطة أطباء القافلة لافتًا إلى أن إجمالي المستفيدين من القافلة 210 شخص (150 سيدة، و10 رجال، و50 طفل)

 مشيرًا إلى العمل على تحسين جودة حياة المواطنين في كافة القطاعات بالتنسيق والتعاون بين الجهات المعنية في هذا الشأن وذلك لتحقيق رؤية مصر 2030.

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