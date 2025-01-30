استكمال محاكمة المتهمين بقتل صديقهم بإمبابة

تستكمل محكمة الطفل بأكتوبر، اليوم الخميس، محاكمة المتهمين بقتل صديقهم في إمبابة أثناء إجراء مشهد فيديو تمثيلي على تيك توك.



البداية عندما تلقت الأجهزة الأمنية في الجيزة، بلاغًا بالعثور على جثة طالب داخل مخزن في إمبابة، وتبين مقتله على يد 2 من أصدقائه بسبب اللهو ومحاولة إجراء مشهد تمثيلي على التيك توك.

تلقت أجهزة أمن الجيزة، إخطارًا من قسم شرطة إمبابة تضمن ورود بلاغًا أفاد بمقتل طالب داخل مخزن في دائرة القسم وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية في الجيزة إلى مكان لبلاغ.

بالانتقال والفحص تبين العثور على جثمان شاب يرتدي كامل ملابسه وبرأسه قطع خشبية، وتبين أن وراء ارتكاب الواقعة أصدقاء المجني عليه.

وتوصلت تحريات المباحث إلى أن المتهمين قاموا بربط صديقهم في كرسي داخل المخزن وبمحاولته فك نفسه، سقط على الكرسي وأصيب جراء دخول أجزاء قطعة خشبية في رأسه، وكانوا يحاولون تصوير مشهد تمثيلي وتم القبض عليهم واتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.