محافظ أسيوط: وفد الجايكا اليابانية يتابع تنفيذ التدريبات ضمن مشروع تحسين الزراعة

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جانب من الزيارة
جانب من الزيارة

صرح اللواء هشام ابوالنصر محافظ أسيوط اليوم الخميس بأن مديرية الزراعة بقيادة خميس محمد علي وكيل الوزارة استقبلت وفد هيئة التعاون الدولي اليابانية الجايكا بطوكيو ومصر والمتدربين المصريين بالمحافظات المستهدفة وذلك في إطار إستكمال التدريب المقدم لأعضاء الفريق المصري بالمحافظات المستهدفة بعد اتمامهم التدريب بدولة اليابان ضمن فاعليات مشروع تحسين الزراعة الموجهة (ISMAP) نحو السوق في البلدان العربية  التخطيط والإدارة والذي يضم كل من السيد إيطو مستشار التنمية الريفية بالجايكا باليابان، والسيد تسوجومي متدرب من الجايكا فرع أو بهيروا باليابان، والسيد هاتا رئيس الفريق الياباني بمصر، والسيدة هيرومب مسئول المرأة بالفريق الياباني بمصر، وعماد راجي المدير الإقليمي بمكتب الجايكا، وأعضاء الفريق المصري بمحافظة أسيوط حيث تم تقديم عرض توضيحي عن التسويق ودراسة السوق للدكتورة شيرين حسين مسئول المرأة بالمشروع تلاها الزيارة الميدانية وتقسيم المتدربين إلى 3 مجموعات والتحرك إلى سوق الجملة بأسيوط لتنفيذ دراسة السوق ومقابلة التجار وملأ الاستبيان الخاص بدراسة السوق ثم العودة مرة أخرى لمكتب الجايكا بمديرية الزراعة لتحليل البيانات وتلخيص النتائج ومشاركة النتائج مع المجموعات 

 

مضيفًا إنه تم تقديم عرض توضيحي آخر عن كيفية إختيار المحاصيل المستهدفة للزراعة وإجراء دراسة جدوى عليها وقدم العرض المهندس محمد على مهندس ارشاد بإدارة الإرشاد الزراعي وعضو بالفريق لافتًا إلى اختتام التدريب بإجراء مناقشة عن كيفية إختيار المحاصيل المستهدفة للزراعة بناء على دراسة السوق ودراسة الجدوى.

ويذكر أن مشروع تحسين الزراعة الموجهة نحو السوق لصغار المزارعين (ISMAP) يهدف لتحسين دخل صغار المزارعين وتمكين المرأة الريفية لتحسين دخل الأسرة وتعزيز الإقتصاد القروي من خلال تنفيذ عدد من المشروعات في قطاعات الري والزراعة تهدف إلى تطوير وزيادة الإنتاجية الزراعية بإستخدام أحدث الأساليب العلمية المتبعة في أنحاء العالم وذلك لتحقيق تنمية زراعية جيدة يستفيد منها المواطنين بقرى المحافظة.

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