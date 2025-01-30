صحة الإسكندرية تفتح مخزن طعوم مركزي جديد بالتعاون مع "اليونيسيف"

افتتحت الدكتورة "غادة ندا" وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية بالتعاون مع اليونيسيف "UNICEF" اليوم الموافق "مخزن الطعوم المركزى" بمركز الصحة المهنية بالمنتزة.

ويأتي هذا الافتتاح في إطار زيادة السعة التخزينية للأمصال والطعوم وتطوير سلسلة التبريد لتخفيف الضغط علي مخزن الطعوم الرئيسي بمركز العمراوي والذي يعمل منذ نحو ٢٠ عامًا.

وأوضحت الدكتورة "غادة ندا" إن مخزن الامصال الجديد يتميز بوجود غرفة تبريد ماركة "visemann" الألمانية بسعة تخزينيه 30 متر مكعب،و مزودة بوحدتين تبريد تعمل اوتوماتيكيا بالتبادل كل 3 ايام، مما يزيد من العمر الافتراضي لغرفة التبريد ويقلل من مصاريف الصيانه الدورية، وتعد غرفة التبريد بمخزن الأمصال المركزي الجديد واحدة من اصل خمس وحدات بنفس المواصفات علي مستوي الجمهورية.

وجدير بالذكر أنه تم اعتماد غرفة التبريد من منظمة الصحة العالميه "WHO" كغرفة لحفظ الطعوم.

وأقيم الافتتاح بحضور كلًا من: الدكتور "راضي حماد" رئيس قطاع الطب الوقائي بوزارة الصحة والسكان والمهندسه "ندى محمد" مسئول سلسلة التبريد بوزارة الصحة والسكان،"ناتالي ماير" القائم بأعمال ممثل يونسيف" مصر الدكتور" عصام علام" مسئول قسم الصحة بيونسيف مصر " مورين لويس" قسم الصحة بيونسيف مصر.

وشارك أيضا بالافتتاح الدكتورة "هناء عبد الرحيم" مدير عام الرعاية الأساسية والشئون الوقائية الدكتورة، "فيروز سلطان" مدير عام منطقة المنتزة الطبية، الدكتورة، مني عز الدين مدير الرعاية الأساسية، دينا منسي مدير مخزن الأمصال والطعوم، الدكتورة مارسيل ميلاد مسئول التطعيمات بالمديرية، والدكتور مروان عبد الغني مسئول سلسلة التبريد بالمديرية.

وأشاد فريق "اليونيسف" بجهود وزارة الصحة والسكان في مجال التطعيمات الإجبارية للأطفال وحملات التطعيمات الدورية والنجاحات التي تحققها.

وتلى ذلك تفقد سير العمل بمركز الصحة المهنية في وجود الدكتورة نجلاء سعيد مديرة المركز،حيث تم تفقد عيادات الأطفال والعلاج الطبيعي والباطنة بالإضافة إلى قسم الأشعة بالمركز.

ومن جانبها تابعت الدكتورة "غادة ندا" المرور على مستشفى صدر المعمورة في استقبال الدكتور محمد منصور مدير المستشفى لتفقد أعمال استكمال محطة معالجة النفايات الطبية بمستشفي صدر المعمورة، والمقرر افتتاحها خلال شهر بعد الانتهاء من أعمال البنية التحتية والتي سوف تساهم في القضاء علي تكدس النفايات الطبية وتساعد علي التخلص الآمن منها.

وتفقد فريق منظمة "اليونيسيف" غرفة التطعيمات في مركز طب أسرة العمراوي وتلى ذلك عقد اجتماع مع الرائدات غير المصريات لمناقشة التحديات التي تواجههم ومقترحاتهم لتحسين جميع الخدمات المقدمة والتي كان من ضمنها تنفيذ دورات تدريبية متقدمة، كما تواجد في المركز عدد من الأطفال غير المصريين وتم مناقشة مدى استفادتهم من البرامج والأنشطة المقدمة لهم في المركز واكثر الأنشطة التي تجذبهم وأبدى الأطفال سعادتهم بجميع الأنشطة وتم تنفيذ أنشطة جماعية.

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