تعليم الإسكندرية تختتم فعاليات مبادرة "صحتهم مستقبلهم" لترشيد استهلاك المياه

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بوابة الفجر

 

 

اختتمت مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية فعاليات مبادرة "صحتهم مستقبلهم" للتوعية بترشيد استهلاك المياه، التي نظمتها بالتعاون مع شركة مياه الشرب ومنظمة اليونيسيف، في مجمع مدارس مصطفى النجار رسمي لغات مميز بإدارة شرق التعليمية.

وشهد الحفل الختامي حضور الدكتور عربي أبوزيد مدير مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية،" وناثالي دجيندوتا وجالاجر مورين" ممثلي منظمة الأمم المتحدة بالقاهرة، والدكتور إيهاب عبد العزيز مدير مشروعات المياه باليونيسيف مصر، محمد مصطفى مسؤول شرق وشمال الدلتا لمشروعات المياه، والدكتور ياسر صابر نائب رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب بالإسكندرية، والدكتور عبدالله طايل مدير إدارة التوعية، إلى جانب عدد من قيادات التعليم بالإسكندرية.

وأكد الدكتور عربي أبوزيد أن المبادرة تأتي في إطار الشراكة مع شركة مياه الشرب لتعزيز الوعي بأهمية الحفاظ على المياه، مشيرًا إلى أن المديرية تنفذ حملات توعوية مستمرة تحت شعار "كل نقطة بتفرق". 

وأضاف “أبو زيد” أنه تم تركيب قطع مياه موفرة في العديد من المدارس، وجارٍ تعميمها على جميع مدارس المحافظة، بالإضافة إلى تدريب 400 معلم في 200 مدرسة على نشر ثقافة ترشيد المياه ضمن برنامج تدريب المدربين "TOT". 

 وشهدت المبادرة  تنفيذ أنشطة تفاعلية للطلاب والمعلمين، تضمنت عروضًا توضيحية حول سبل الحفاظ على المياه، وسط إشادة من الحضور بجهود تعليم الإسكندرية في ترسيخ الوعي البيئي داخل المؤسسات التعليمية.

 

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