" كونتكت" تجدد الثقة في محمد موسي " مستشارًا إعلاميًا" للمجموعة للسنة الثالثة

بوابة الفجر

جددت مجموعة شركات " كونتكت المالية القابضة " بقيادة السيد سعيد زعتر الرئيس التنفيذي للمجموعة، الثقة في الإعلامي محمد موسي مقدم برنامج خط أحمر المذاع علي فضائية الحدث اليوم للإستمرار في عمله كمستشار إعلامي للمجموعة لفترة جديدة تبدأ من أول يناير 2025. 
والجدير بالذكر أن محمد موسي تولي منصب المستشار الإعلامي لـ " كونتكت " في بداية عام 2022 ومستمرًا بها حتي الأن.
وخلال عامين عمل موسي مع قطاع التسويق بالمجموعه بقيادة الدكتور مروان عادل رئيس قطاع التسويق بتعاون كبير أثمر عن دفعه كبيرة لمنظومة الإعلام بالمجموعة وذلك بسبب التناغم بينهما وخبراتهما المتراكمة.

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