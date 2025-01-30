تفاصيل مالية مثيرة في عقد أشرف بن شرقي مع الأهلي

الفجر الرياضي
أشرف بن شرقي
أشرف بن شرقي

كشفت تقارير صحفية عن التفاصيل المالية لعقد أشرف بن شرقي، لاعب الأهلي المصري الجديد، والذي اقترب النادي من الإعلان عنه رسميًا، بعد فسخ عقده مع الريان القطري.

بن شرقي يجتاز الكشف الطبي ويوقّع رسميًا

كان اللاعب المغربي قد وصل إلى القاهرة صباح الأربعاء، حيث خضع للكشف الطبي بنجاح، قبل أن يوقّع على عقود انضمامه إلى القلعة الحمراء.

ويمتلك اللاعب البالغ من العمر 30 عامًا مسيرة حافلة، حيث لعب في أندية بارزة مثل المغرب الفاسي والوداد البيضاوي، ثم انتقل إلى الهلال السعودي في يناير 2018، قبل أن يخوض تجارب ناجحة مع الزمالك ثم الجزيرة الإماراتي وأخيرًا الريان القطري.

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راتب بن شرقي في الأهلي والمكافآت الإضافية

ووفقًا لتقرير نشرته صحيفة 360 سبورت المغربية:

حصل بن شرقي على شيك بنكي بقيمة 500 ألف دولار عند توقيعه مع الأهلي.

سيتلقى 300 ألف دولار موزعة على الأشهر الستة المقبلة حتى نهاية الموسم الجاري.

سيتقاضى مليون دولار سنويًا خلال الموسمين المقبلين.

هناك حوافز مالية إضافية من عقود رعاية وإعلانات مع شركة اتصالات مصرية، بجانب مشاركات تلفزيونية مع قنوات سعودية ستوفر له دخلًا إضافيًا.

تنازل مالي لتسريع الانتقال

وأفاد التقرير أن بن شرقي تنازل عن أكثر من 400 ألف دولار من مستحقاته السابقة، وذلك لتسريع عملية انضمامه إلى الأهلي خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

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تفاصيل مالية مثيرة في عقد أشرف بن شرقي مع الأهلي

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