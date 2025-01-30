آلية الاستعلام عن وجود استئناف بالقضايا إلكترونيا

حوادث
محكمة
محكمة

 

يبحث عدد كبير من المواطنين عن كيفية الاستعلام عن وجود استئناف بالقضايا في أبسط الخطوات.

خطوات الاستعلام عن وجود استئناف بالقضايا

يمكنك اتباع الخطوات التالية للاستعلام عن وجود التفاصيل عبر موقع وزارة العدل:

١. قم بزيارة موقع وزارة العدل في بلدك (على سبيل المثال، وزارة العدل في المملكة العربية السعودية أو مصر).

٢. ابحث عن خدمة ثم هناك ثم في المشاكل غالبًا ما تكون هذه الخدمة متوفرة في قسم "الخدمات الإلكترونية" أو قسم مشابه على الموقع.

٣. قد تحتاج إلى تسجيل الدخول إلى حسابك إذا كان ذلك مطلوبًا، إذا لم يكن لديك حساب بعد، قد تحتاج إلى إنشاء.

٤. املأ البيانات المطلوبة بشكل صحيح، مثل رقم الحالة أو معلومات أخرى ذات صلة.

٥. اضغط على زر "بحث" أو ما فارقه على الموقع.

٦. تظهر لك النتائج التي تشمل المعلومات حول وجود الأشياء الهامة.

حوادث الفجر الاستعلام عن وجود استئناف الخدمات الالكترونية خطوات الاستعلام خدمات الالكترونية خدمات كيفية الإستعلام موقع وزارة العدل

مواد متعلقة

نشرة مرور "الفجر".. كثافات مرورية متحركة بطرق ومحاور القاهرة والجيزة

سحب 1017 رخصة لعدم تركيب الملصق الإلكترونى خلال 24 ساعة

افتعال مشاجرة.. استمرار حبس المتهمين بسرقة أجنبي بالإكراه في مدينة نصر

إجراء تحليل مخدرات لسائق نقل دهس شابًا بالطريق الدائري

سحب 1275 رخصة لعدم تركيب الملصق الإلكترونى خلال 24 ساعة

للنصب على المواطنين.. سقوط عصابة تقليد العملات الأجنبية وترويجها بعين شمس

فرص سفر زائفة.. حيلة "مستريح مدينة نصر" لإسقاط ضحاياه

الفيسبوك فضحهم.. ضبط المتهمين بالتعدي على أجنبي وسرقته بالإكراه بمدينة نصر

الأكثر قراءة

تفاصيل مالية مثيرة في عقد أشرف بن شرقي مع الأهلي

عاجل..ضبط 115 طن زيت تموين ناقص الوزن قبل طرحة للأسواق فى الغربية (صور)

أبوالنصر يشهد زراعة الشتلات بألواح الفوم بالصوبات بمدرسة أسيوط الثانوية الزراعية

محافظ الجيزة: تعيين ٤٠٤٧ شابًا بالقطاع الخاص منهم ٢٠٧ من ذوي الهمم

تخريج الدفعة الثانية من برنامج جاهزية التصدير الأفريقي بـ 25 متدربًا مصريا

منح مهلة 6 أشهر بضوابط محددة للشركات والجهات المخصص لها قطع أراضٍ بالمدن الجديدة لاستكمال التنفيذ

"التضامن الاجتماعي" تنظم أنشطة تثقيفية ورياضية وترفيهية لفتيات العجوزة بالتعاون مع "فاهم" و"ويل سبرنج"

إقبال جماهيرى غير مسبوق على جناح وزارة البيئة بمعرض الكتاب