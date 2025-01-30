عاجل..ضبط 115 طن زيت تموين ناقص الوزن قبل طرحة للأسواق فى الغربية (صور)



تمكنت مديرية التموين والتجارة الداخلية في الغربية، من ضبط كمية كبيرة من الزيت التموينى المدعم " ناقص الوزن" قبل طرحة للتوزيع على بقالين التموين.



وقال أحمد عبود وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية في الغربية، أنة تم ضبط مائة وخمسة عشرة طن زيت طعام ناقص الوزن بالمخالفة للبيانات المدونة على العبوة وتدوين تاريخ انتاج مخالف للتاريخ الفعلى المدون على العبوات.

وتم التحفظ على الف ومائة وخمسون كرتونة زيت معبأة منتج نهائى وجارى سحب عينات لعرضها على المعامل المختصة لبيان مدى صلاحيتها للاستهلاك الادمى من عدمه ٠

تم التحفظ على المضبوطات وتحرر المحضر اللازم وتولت الجهات المختصة التحقيق في الواقعة.