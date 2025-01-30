طريقة استرداد الكفالة بعد البراءة والتصالح مع المحكمة

حوادث
محكمة
محكمة

 


يبحث الكثير من المواطنين الذين يشتبه بهم رجال المباحث في قضايا، يثبت فيما بعد براءتهم بها، لذلك يرغبون في استرداد قيمة الكفالة المالية الخاصة بهم بعد حصولهم على البراءة والتصالح مع المحكمة.

 

استراد الكفالة المالية بعد البراءة

1. تقديم طلب لرئيس النيابة ذاكرا فيه كافة بياناته وأحداث القضية.

2. استخراج شهادة من جدول الجنح أو الجنايات، ويذكر بها ما تمت به القضية وقيمة الكفالة.

3. تسليم أصل إيصال الكفالة.

4. تقديم الطلب لرئيس القلم الجنائي.

5. سيتم إيداع مذكرة بالكفالة.

ويذكر أنه بعد مرور أكثر من شهرين، ستتمكن من استرداد قيمة الكفالة بعد خصم 10% من قيمها كرسوم محاكم.

حوادث الفجر استرداد الكفالة القضية المحكمة النيابة رجال المباحث رئيس النيابة قضية

الأكثر قراءة

تفاصيل مالية مثيرة في عقد أشرف بن شرقي مع الأهلي

عاجل..ضبط 115 طن زيت تموين ناقص الوزن قبل طرحة للأسواق فى الغربية (صور)

أبوالنصر يشهد زراعة الشتلات بألواح الفوم بالصوبات بمدرسة أسيوط الثانوية الزراعية

محافظ الجيزة: تعيين ٤٠٤٧ شابًا بالقطاع الخاص منهم ٢٠٧ من ذوي الهمم

تخريج الدفعة الثانية من برنامج جاهزية التصدير الأفريقي بـ 25 متدربًا مصريا

منح مهلة 6 أشهر بضوابط محددة للشركات والجهات المخصص لها قطع أراضٍ بالمدن الجديدة لاستكمال التنفيذ

"التضامن الاجتماعي" تنظم أنشطة تثقيفية ورياضية وترفيهية لفتيات العجوزة بالتعاون مع "فاهم" و"ويل سبرنج"

إقبال جماهيرى غير مسبوق على جناح وزارة البيئة بمعرض الكتاب