لحماية حقوقهم.. طرق تحرير محضر عبر مباحث الإنترنت

حوادث
مباحث الإنترنت
مباحث الإنترنت

 


يتعرض عدد كبير من المواطنين لطرق ابتزاز واحتيال ونصب من خلال منصات التواصل الاجتماعي ويرغبون في حماية أنفسهم وحقوقهم لذلك يبحثون عن طرق تحرير محضر عبر مباحث الإنترنت.

 

طرق تحرير محضر في مباحث الإنترنت

الطريقة الأولى: يمكن تقديم المحضر عن طريق الاتصال بالإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات على الرقم: (0224065052 - 0224065051)، كما يمكن الاتصال على الخط الساخن 108 الخاص بإدارة مكافحة جرائم الحاسبات.

الطريقة الثانية: يمكن تقديم بلاغات جرائم تقنيات المعلومات الخاصة بهم على بوابة وزارة الداخلية على شبكة الإنترنت.


الطريقة الثالثة: الذهاب إلى المكان المخصص لتقديم البلاغات في وحدة تلقي بلاغات المنطقة المركزية بميدان العباسية، أو بكافة مديريات الأمن على مستوى الجمهورية.

الجدير بالذكر أنه يجب عليك إحضار البطاقة الشخصية والدليل الصوري أو الإلكتروني الذي حدث معك ويدل على الواقعة.

حوادث الفجر الخط الساخن الداخلية بوابة وزارة الداخلية تحرير محضر فى مباحث الانترنت جرائم الحاسبات

الأكثر قراءة

تفاصيل مالية مثيرة في عقد أشرف بن شرقي مع الأهلي

عاجل..ضبط 115 طن زيت تموين ناقص الوزن قبل طرحة للأسواق فى الغربية (صور)

أبوالنصر يشهد زراعة الشتلات بألواح الفوم بالصوبات بمدرسة أسيوط الثانوية الزراعية

محافظ الجيزة: تعيين ٤٠٤٧ شابًا بالقطاع الخاص منهم ٢٠٧ من ذوي الهمم

تخريج الدفعة الثانية من برنامج جاهزية التصدير الأفريقي بـ 25 متدربًا مصريا

منح مهلة 6 أشهر بضوابط محددة للشركات والجهات المخصص لها قطع أراضٍ بالمدن الجديدة لاستكمال التنفيذ

"التضامن الاجتماعي" تنظم أنشطة تثقيفية ورياضية وترفيهية لفتيات العجوزة بالتعاون مع "فاهم" و"ويل سبرنج"

إقبال جماهيرى غير مسبوق على جناح وزارة البيئة بمعرض الكتاب