خطوات بسيطة للحصول على "فيش وتشبيه"

حوادث
فيش وتشبيه
فيش وتشبيه

يبحث عدد كبير من المواطنين عن كيفية استخراج "فيش وتشبيه"، ليتمكنوا من تقديمها للالتحاق بالوظائف الفارغة في القطاع الخاص أو الحكومي.

 

ومن ضمن الخدمات الإلكترونية التي تقدمها لكم بوابة "الفجر"، سترصد لكم الخطوات اللازم إتباعها لاستخراج صحيفة الحالة الجنائية "فيش وتشبيه" في هذا التقرير.

المستندات المطلوبة

١. بطاقة الرقم القومى للبالغين، أو شهادة الميلاد لغير البالغين.

٢. صورة شخصية حديثة.

٣. إذا كان المتقدم يحمل جنسية أجنبية ويقيم في البلد، فيجب عليه إحضار بطاقة الإقامة الخاصة به.


خطوات استخراج فيش وتشبيه


١. تجهيز يعض الأوراق المطلوبة وسيتم الإشارة إليها في السطور القادمة.


٢. الاتجاه إلى مركز الشرطة.

٣. تسجيل كافة بياناتك الشخصية.

٤. سيتم أخذ البصمة العشرية.

 

وسيتم إرسال بياناته للادلة الجنائية حتى يتم فحصها ومراجعتها وينتظر 24 ساعة ليتمكن من أخذها.

حوادث الفجر الحالة الجنائية الخدمات الالكترونية المستندات المطلوبة خطوات استخراج فيش وتشبيه

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