تعليم الأقصر يختتم المقابلات الشخصية للمتقدمين للمبادرة الرئاسية "1000 مدير مدرسة متميز"

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تعليم الأقصر
تعليم الأقصر

 

 

اختتم تعليم الأقصر  بقيادة الدكتور صفوت جارح عبد العظيم وكيل وزارة التربية والتعليم بالأقصر المقابلات الشخصية للمتقدمين للإلتحاق بالمبادرة الرئاسية "1000 مدير مدرسة متميز".

يأتي ذلك وفقًا لتوجيهات  محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، وتحت رعاية المهندس عبد المطلب عماره محافظ الأقصر.

و يشار إلى أن الدفعة الأولى من المبادرة الرئاسية لاختيار 1000 مدير مدرسة من المعلمين الشباب الكفء والمتميزين التحق بها قرابة 350 متقدم، تم منحهم تدريبا شاملا لمدة 6 أشهر وتم منح من اجتاز منهم هذا البرنامج دبلومة في القيادة التربوية والأمن القومي، والتي تمهد بدورها للقيام بالعمل فى إدارة المدرسة.

وعقدت لجنة المقابلات من قيادات التعليم بالمديرية وبحضور الدكتور وليد عبد الله عميد كلية التربية بجامعة الأقصر، والعمده ضياء البتيتي رئيس مجلس أمناء بالمحافظة.

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