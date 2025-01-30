محافظ الجيزة: تعيين ٤٠٤٧ شابًا بالقطاع الخاص منهم ٢٠٧ من ذوي الهمم

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المهندس عادل النجار
المهندس عادل النجار محافظ الجيزة

استعرض المهندس عادل النجار محافظ الجيزة  مجهودات مديرية العمل خلال الشهر في مجال المديرية بتعيين ٤٠٤٧ شابًا بمنشآت القطاع الخاص خلال الشهر الماضي منهم ٢٠٧ شابًا من ابناءنا ذوي الهمم وذلك من بين راغبي العمل المسجلين بهذه المكاتب، ضمن جهود المحافظة لتوفير التفتيش والتشغيل ومنح التراخيص، لتوفير فرص عمل جديدة للشباب تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية ووفقًا لاستراتيجية التنمية الشاملة ورؤية مصر ٢٠٣٠.

وأضاف المحافظ إنه في مجال التفتيش العمالي فقد قامت مديرية العمل بالتفتيش على ١٣٠ منشأة يعمل بها عدد ١٢٠٢٢ عاملًا وأسفرت عن تحرير ١٨١ محضرًا مع اتخاذ كافة الإجراءات الكفيلة بحماية حقوق العمال وتهيئة المناخ الملائم.

كما قامت مديرية العمل بتنفيذ ١٢ ندوة خلال الشهر في مجال السلامة والصحة المهنية ومخاطر الحريق استفاد منها ٤٥٠ عامل.

وفي مجال التشغيل الخارجي تم مراجعة ٨٢٩ عقد عمل للخارج وإجراء معاينة لعدد ٥ شركات الحاق العمال للخارج للتأكد من التراخيص واستيفاء كافة الاشتراطات.

كما تم التفتيش على ٥٢ منشأة في مجال السلامة والصحة والمهنية يعمل بها ١١٩٨٢ واتخاذ الإجراءات اللازمة حيال كافة المخالفات.

وأشاد محافظ الجيزة بجهود مديرية العمل ودعمها للشباب والعمل للحد من مشكلة البطالة من خلال عدد من المحاور سواء التعيين في منشآت القطاع الخاص من خلال مكاتب التشغيل أو في مجال التدريب المهني وعقد ندوات ثقافة العمل الحر أو رعاية العمالة غير المنتظمة وغيرها من القطاعات.

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