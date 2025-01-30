إصابة 8 أشخاص فى حادث انقلاب سيارة ميكروباص في الفيوم

أصيبت 8 أشخاص بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم في حادث انقلاب سيارة ميكروباص بطريق اسيوط الصحراوي الغربي بعد كمين الروس بدائرة قسم شرطة طامية بمحافظة الفيوم، وتم نقل المصابين إلى المستشفى، وحُرر محضر بالواقعة، وأخطرت الجهات المختصة التي تولت التحقيق.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الفيوم بلاغ من مأمور قسم شرطة طامية يفيد بورود إشارة من غرفة عمليات شرطة النجدة تفيد بتلقيه بلاغا بوقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص محمله بالركاب بطريق اسيوط الصحراوي الغربي بعد كمين الروس بدائرة المركز، ووجود مصابين.

وعلى الفور انتقلت قوات وسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث، وتبين انقلاب سيارة ميكروباص، وذلك بسبب السرعة الزائده واختلال عجلة القيادة في يد السائق وفقدانها السيطرة على السيارة فانقلاب في نهر الطريق وتسبب في اصابه 8 أشخاص، وتم نقلهم إلى مستشفى الفيوم العام.

تحرير محضر بالواقعة

وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة التي تولت التحقيق.