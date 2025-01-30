محافظ الأقصر يستجيب لمطالب الأهالي بتغطية مسقى زراعي بأحد شوارع الكرنك.. ورصف طريق الشادر

استجاب محافظ الأقصر المهندس عبدالمطلب عماره، خلال جولاته الميدانية، لمطالب أهالي شارع منير العماري المتفرع من شارع سيالة بدران بالكرنك، المتمثلة في تغطية مسقى زراعي بطول 320 متر، حتي يتثنى تركيب بلاط الإنترلوك بالشارع.



وأوضحت المهندسة إلهام شيباني مدير مديرية الطرق والنقل بمحافظة الأقصر، أنه يتم تنفيذ أعمال تغطية للمسقى الزراعي بطول 320 متر بالشارع وذلك تمهيدا لتركيب بلاط انترلوك به ضمن أعمال مشروع تركيب بلاط الإنترلوك بالشوارع الفرعية لمناطق سيالة بدران والنوافل والنجع التحتاني بالكرنك بمنطقة حي شمال بمدينة الأقصر، والجاري تنفيذها على مساحة 30 ألف متر مسطح، تحت إشراف مديرية الطرق والنقل بالمحافظة، وتنفيذ الشركة الوطنية للمقاولات العامة والتوريدات إحدى الشركات التابعة لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة.

وكان المهندس عبدالمطلب عماره محافظ الأقصر، قد تفقد أعمال تركيب بلاط الإنترلوك بالشوارع الفرعية لمناطق سيالة بدران والنوافل والنجع التحتاني بالكرنك، واستمع إلى مطالب سكان شارع منير العماري المتمثلة في وجود مسقى زراعي بطول 320 متر بالشارع مما يمثل عائقا لتركيب الإنترلوك به، واستجاب المحافظ لمطالب سكان الشارع ووجه بتغطية المسقى وتركيب بلاط الإنترلوك به، مشددا على التيسير على المواطنين وتقديم خدمات لائقة لهم.

على صعيد متصل وتلبية لطلب مواطني منطقة الحبيل بمدينة البياضية، من السيد المحافظ أثناء تأديته صلاة الجمعة في مسجد حسب ربه بمنطقة الحبيل، أعلنت المهندسة إلهام شيباني مدير مديرية الطرق والنقل بالمحافظة، عن تنفيذ أعمال رصف الشارع المؤدي للمسجد وتفرعاته بداية من طريق الشادر وحتى طريق الحبيل الرئيسي بطول 1400 متر رصف أسفلت و500 متر انترلوك، تحت إشراف مديرية الطرق والنقل بالمحافظة، وتنفيذ الشركة الوطنية للمقاولات العامة والتوريدات.

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