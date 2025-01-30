التعدي على الملكية الفكرية.. ضبط شركة إنتاج فني "دون ترخيص" بالقاهرة

حوادث
مديرية أمن القاهرة
مديرية أمن القاهرة


تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط المتهم بإنشاء وإدارة شركة إنتاج فني واستوديوهات تصوير دون ترخيص بالقاهرة.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية بقطاع الشرطة المتخصصة، قيام أحد الأشخاص بإنشاء وإدارة شركة إنتاج فني واستوديوهات تصوير دون ترخيص، كائنة بدائرة قسم شرطة قصر النيل بالقاهرة، مستخدما أجهزة حاسب آلي تعمل كوحدات مونتاج، محملا عليها مصنفات سمعية بصرية غير مجازة رقابيًا، وبرامج وتطبيقات حاسب آلي ومونتاج مقلدة ومنسوخة منسوب صدورها لكبرى الشركات العالمية، دون الحصول على تصريح من أصحاب الحقوق المادية والفكرية بالمخالفة للقانون.
وعقب تقنين الإجراءات تنسيقًا والجهات المعنية، تم استهداف مقر الشركة المُشار إليها، وأمكن ضبط مالك الشركة، مقيم بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور بالجيزة، وعُثر بداخلها على استوديوهين تسجيل تليفزيوني بكامل مكوناتهما، ووحدة معالجة مركزية بها 2 ذاكرة «هارد ديسك» يتم استخدامهما كوحدة مونتاج محمل عليهما برامج مونتاج مقلدة ومنسوخة ومنسوب صدورها لكبرى الشركات العالمية.
وبمواجهته أقر بأنه المالك والمدير المسئول، وارتكابه المخالفات السالف ذكرها بقصد تحقيق الربح المادي.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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