رئيس جمهورية كينيا الشقيقة يزور الهيئة العربية للتصنيع ويشيد بالقدرات التصنيعية المتطورة بالهيئة

أخبار مصر
جانب من اللقاء
جانب من اللقاء

استقبل اللواء أركان حرب مهندس "مختار عبد اللطيف " رئيس الهيئة العربية للتصنيع، فخامة الرئيس دكتور" ويليام روتو" رئيس جمهورية كينيا الشقيقة، ووفد  كينيا رفيع المستوي، يرافقه مهندس " شريف مجدي الشربيني" وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة ،

تأتي هذه الزيارة في إطار الخطوات الناجحة،التي تنتهجها الهيئة العربية للتصنيع لتعزيز أوجه الشراكة والتعاون وزيادة حجم التجارة البينية مع الدول الأفريقية الشقيقة.

خلال اللقاء، تم بحث تعزيز آليات التعاون والإستفادة من الإمكانيات المتطورة بالهيئة العربية للتصنيع لتلبية كافة احتياجات المشروعات التنموية والصناعات الدفاعية والأمنية بجمهورية كينيا الشقيقة، وتحديد أوجه التعاون المقترحة بين الجانبين في مختلف مجالات التصنيع.

في هذا الصدد، أكد رئيس الهيئة العربية للتصنيع علي أهمية تعزيز التعاون مع دول القارة الأفريقية، وتنفيذ توجيهات الرئيس "عبد الفتاح السيسي" لفتح آفاق جديدة من التعاون والتكامل مع الأشقاء الأفارقة في كافة المجالات الصناعية والإقتصادية، وفتح منافذ جديدة للتصدير في إفريقيا.


وأعرب عن إعتزازه بالعلاقات المشتركة بين البلدين ،وأهمية مواصلة التنسيق والعمل المشترك وتعزيز أواصر التعاون من خلال فتح مجالات جديدة لكافة مجالات الصناعات الدفاعية والأمنية، لافتا لإهتمام الهيئة العربية للتصنيع للمشاركة في تنفيذ كافة المشروعات التنموية بجمهورية كينيا الشقيقة احدي دول حوض النيل.

وخلال تفقده،معرض منتجات الهيئة العربية للتصنيع،أعرب رئيس جمهورية كينيا الشقيقة  علي اعجابه بالتقنيات التصنيعية المتطورة  بمنتجات الهيئة من المركبات المدرعة وناقلات الجنود وسيارات مكافحة الحرائق ونقل الأموال وسيارات ماكينات  ATM والمراكز التكنولوجية المتنقلة وغيرها من المنتجات الحديثة.

وأكد  علي حرص بلاده  تعزيز علاقات الشراكة والتعاون مع  جمهورية مصر العربية  الشقيقة في كافة المجالات الصناعية والتنموية، مشيرا لإعتزازه بهذه الزيارة للهيئة العربية للتصنيع الظهير الصناعي للدولة المصرية، لافتا لأهمية تنسيق الجهود مع الهيئة  لتحقيق التكامل وتوطين أحدث تكنولوجيات التصنيع في كافة الموضوعات  ذات محل الإهتمام المشترك.


كما أعرب عن تقدير جمهورية كينيا  الكبير لمصر ولدورها الرائد في القارة الأفريقية، ومجهوداتها لتلبية تطلعات شعوبها في التنمية والإزدهار، خصوصًا في ضوء مساهمتها الفعالة في دفع جهود العمل الأفريقي المشترك، لا سيما ما يتعلق بتعزيز التجارة والإستثمارات البينية بين الدول الأفريقية.

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