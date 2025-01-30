تموين الأقصر يفتتح سوق اليوم الواحد بمركز أرمنت لتوفير السلع الأساسية بأسعار مخفضة







قام الدكتور تامر صلاح وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالأقصر، والعميد أحمد الهواري رئيس مدينة أرمنت، بافتتاح سوق اليوم الواحد بمركز ومدينة أرمنت، وذلك بهدف تخفيف العبء عن كاهل المواطنين وتوفير السلع الأساسية بأسعار مخفضة.



وأكد وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالأقصر أن سوق اليوم الواحد يشهد إقبالًا كثيفًا من المواطنين، حيث يوفر كافة احتياجاتهم من السلع الغذائية، مثل الزيت، والسكر، السمن، والمكرونة، والأرز، والألبان، والجبن بأنواعها، والبقوليات، والخضروات، والفواكه، بالإضافة إلى السلع غير الغذائية، وذلك بأسعار تنافسية تقل بنسبة تصل إلى %30.

و أشار إلى أن هذه هي المرة الأولى فى مركز أرمنت، موضحًا أنه سيتم تعميم المبادرة تدريجيًا على جميع مراكز المحافظة لضمان استفادة أكبر عدد من المواطنين، كما شدد على أن المديرية تتابع سير العمل في الأسواق لضمان الالتزام بجودة المنتجات وتقديمها بأسعار مخفضة تلبي احتياجات المواطنين، لافتا إلى أن الأسواق تقام فى أيام الأربعاء والخميس.

في إطار توجيهات الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية وتعليمات المهندس عبدالمطلب عماره محافظ الأقصر، بتعميم أسواق اليوم الواحد في محافظة الأقصر.

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