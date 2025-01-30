الأحوال المدنية تقدم خدمات بالمجان وهدايا للمواطنين بمناسبة عيد الشرطة

حوادث
الأحوال المدنية
الأحوال المدنية

 

قام قطاع الأحوال المدنية بوزارة الداخلية بمناسبة الاحتفال بالذكرى الـ 73 لعيد الشرطة، بمشاركة المواطنين هذه المناسبة، من خلال توزيع عدد من الهدايا عليهم، واستخراج وتجديد بطاقات الرقم القومي لعدد من المواطنين المتقدمين "بالمجان".
ولاقى ذلك استحسان المواطنين، وعبروا عن امتنانهم لهيئة الشرطة لما تقدمه من خدمات للمواطنين، وقاموا بتقديم التهنئة لرجال الشرطة بمناسبة عيد الشرطة.
يأتي ذلك حرصًا من وزارة الداخلية على مشاركة المواطنين الاحتفال بتلك الذكرى الوطنية الخالدة، التي جسدت تلاحم أبناء الشعب مع رجال الشرطة للدفاع عن تراب الوطن.

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