الأمن العام يضبط 361 قضية مخدرات خلال 24 ساعة

شن قطاع مصلحة الأمن العام بوزارة الداخلية، بالتنسيق مع مديريات الأمن، حملة تفتيشية موسعة؛ أسفرت عن ضبط 188 سلاحا ناريا، و361 قضية مخدرات، وتنفيذ 86 ألفا و590 حكما قضائيا متنوعا.

واستهدفت الحملة - التي شنت تنفيذا لتوجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية على مدى 24 ساعة - مواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين عن القانون، وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية.

وأسفرت جهود الحملة في مجال ضبط قضايا الأسلحة النارية والبيضاء، عن ضبط 134 متهما، بحوزتهم 188 سلاحا ناريا، شملوا 24 بندقية آلية، و45 بندقية خرطوش، وطبنجتين، و117 فرد محلي الصنع، و589 طلقة مختلفة الأعيرة، و40 خزينة متنوعة، و237 قطعة سلاح أبيض.

كما أسفرت في مجال تنفيذ الأحكام عن تنفيذ 86 ألفا و590 حكما قضائيا متنوعا، شملوا 351 حكم جنايات، و27 ألفا و317 حبس جزئي، و4533 حكم حبس مستأنف، و42 ألفا و901 حكم غرامات، و11 ألفا و488 حكم مخالفات.

وفي مجال ضبط قضايا المخدرات، أسفرت الحملة عن ضبط 361 قضية مخدرات، ضموا 402 متهمين، ضُبط بحوزتهم أكثر من 131 كجما من مخدر البانجو، و239 كجما من مخدر الحشيش، و28 كجما من مخدر الهيروين، و53 كجما من مخدر الهيدرو، وكجما من مخدر الاستروكس، و2 كجم من مخدر البودر، و13 كجما من مخدر الآيس، و7 كيلو جرامات من مخدر الشابو، و2 كجم من مخدر الأفيون، و100 كجم من مخدر الباراسيتامول، وكجما من نبات القات المخدر، و478 أمبولا مخدرا، و30 لاصقا مخدرا، و8624 قرصا مخدرا.

كما أسفرت جهود الحملة في مجال ضبط المتهمين الهاربين، عن ضبط 14 متهما، وفي مجال ضبط القائمين بأعمال البلطجة، عن ضبط 15 متهما، وفي مجال ضبط الدراجات النارية المخالفة، عن ضبط 259 دراجة نارية مخالفة، وفي مجال ضبط المخالفات المرورية، عن ضبط 25 ألفا و168 مخالفة مرورية متنوعة.

وفي مجال فحص السائقين، أسفرت الحملة عن فحص 65 من سائقي السيارات على الطرق السريعة للكشف تعاطيهم المواد المخدرة، وتبين إيجابية 11 حالة منهم.

كما أسفرت جهود الحملات في مجال ضبط التشكيلات العصابية، عن ضبط 6 تشكيلات عصابية، ضموا 19 متهما، ارتكبوا 21 حادثا متنوعا، وإعادة سيارتين مبلغ بسرقتهما.. وقد تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال كل واقعة على حدة، وإخطار النيابات المختصة لمباشرة التحقيق.