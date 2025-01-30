ضبط تشكيل عصابي تخصص في تزوير المحررات الرسمية بالقليوبية

تمكنت الأجهزة الأمنية المعنية بوزارة الداخلية، من ضبط تشكيل عصابي بالقليوبية، تخصص نشاطه الإجرامي في تزوير المحررات الرسمية.

وكانت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام، بمشاركة قطاع الأحوال المدنية، قد أكدت قيام شخصين، لأحدهما معلومات جنائية ومقيمين بدائرة مركز شرطة الخانكة بالقليوبية، بتكوين تشكيل عصابي تخصص نشاطه الإجرامي في تزوير المحررات الرسمية واستقطاب المواطنين راغبي الحصول على بطاقات رقم قومي، مثبتا بها بيانات ومهن على خلاف الحقيقة مقابل مبالغ مالية.

وعقب تقنين الإجراءات، تم استهدافهما وأمكن ضبطهما، وعثر بحوزتهما على عدد من الأختام والأكلاشيهات لعدد من الجهات، والأجهزة والأدوات المستخدمة في أعمال التزوير، وعدد من الشهادات والمستندات "مزورة ومعدة للتزوير"، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيالهما، وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيق.