"الطفولة والأمومة" يتدخل في واقعة العثور على طفلة رضيعة في منور عقار بشبرا الخيمة

حوادث
مكان العثور على الطفل
مكان العثور على الطفل

أعلن المجلس القومي للطفولة والأمومة عن تدخله في واقعة العثور على طفلة حديثة الولادة في منور عقار بمنطقة شبرا الخيمة.

وأكدت الدكتورة سحر السنباطي رئيسة المجلس القومي للطفولة والأمومة، أن الإدارة العامة لنجدة الطفل قد تلقت اخطارًا من النيابة العامة بالعثور على الطفلة وبناءً عليه تم ندب أخصائي من نجدة الطفل لمتابعة حالة الطفلة الرضيعة والوقوف على حالتها الصحية لتقديم كافة أوجه الدعم اللازم لها.

وأوضحت "السنباطي" أن الطفلة وصلت المستشفى في حالة غير مستقرة وتعاني من بعض الكدمات ونقص الأكسجين وصعوبة في التنفس وضعف تدفق الهواء داخل الرئة وتم حجز الطفلة بالحضانة يوم 26 يناير الجاري، مشيرة إلى أن المستشفى قدمت كافة الرعاية الطبية للطفلة حتى استقرت حالتها في الوقت الحالي.

ووجهت رئيسة المجلس الإدارة العامة لنجدة الطفل باستمرار متابعة حالة الرضيعة لحين استقرار حالتها بشكل نهائي لاستكمال باقي الإجراءات القانونية اللازمة من إيداعها إحدى دور الرعاية المناسبة لحالتها واستخراج الأوراق الثبوتية لها بالتنسيق مع النيابة العامة.

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