مصادر: اعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية بالقاهرة أوائل الأسبوع المقبل

أخبار مصر
بوابة الفجر

كشفت مصادر مطلعة بمديرية التربية والتعليم بمحافظة القاهرة عن موعد اعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الأول من العام الدراسي 2024-2025، مؤكدة أنه سيتم اعتمادها رسميًا مع بداية الأسبوع المقبل.

وأوضحت المصادر، في تصريحات خاصة، أن أعمال تجميع ورصد الدرجات مستمرة، حيث يتم حاليًا استكمال تجميع شيتات النتيجة من الإدارات التعليمية المختلفة يومي الجمعة والسبت، تمهيدًا لاعتمادها من محافظ القاهرة وإعلانها رسميًا للطلاب.

وفي سياق متصل، كان المهندس عادل النجار، محافظ الجيزة، قد اعتمد نتيجة امتحانات الشهادة الإعدادية بالمحافظة، بحضور سعيد عطية، وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة، حيث بلغت نسبة النجاح 85.90%، بعد نجاح 174،745 طالبًا وطالبة من إجمالي 204،325 متقدمًا للامتحانات.

كما سجلت مدارس التعليم المهني نسبة نجاح بلغت 98.39%، بينما حققت مدارس الصم وضعاف السمع ومدارس المكفوفين نسبة نجاح 100%.

وهنأ محافظ الجيزة جميع الطلاب الناجحين، متمنيًا لهم دوام التوفيق والنجاح، مشيرًا إلى أن النتيجة متاحة عبر الموقع الإلكتروني لمديرية التربية والتعليم بالجيزة:
www.gizaedu.net

اعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية اعتماد نتيجة الشهادة الاعدادية بالقاهرة الشهادة الاعدادية الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الأول امتحانات امتحانات الشهادة الإعدادية

الأكثر قراءة

عاجل| بعد بن شرقي.. شوبير يكشف مفاجأة مدوية لجماهير الأهلي

آيسل نور تتالق في عرض "طقوس الإشارات والتحولات" على خشبة المعهد العالي للفنون المسرحية

الصفقة الأولى.. رسميا الزمالك يتعاقد مع مدافع الجونة لمدة 4 سنوات ونصف

تراجع سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم الخميس 30 يناير 2025: انخفاض طفيف في البنوك

أسعار الذهب اليوم 30 يناير 2025 في مصر والعالم.. عيار 21 يرتفع 10 جنيهات

دينا الشربيني تتصدر تريند "جوجل".. لهذا السبب

نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الأول 2025 محافظة الوادي الجديد (رابط مباشر)

عاجل:- الرئيس السيسي يعزي ترامب والشعب الأمريكي في ضحايا حادث تحطم الطائرتين بواشنطن