مصادر: اعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية بالقاهرة أوائل الأسبوع المقبل

كشفت مصادر مطلعة بمديرية التربية والتعليم بمحافظة القاهرة عن موعد اعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الأول من العام الدراسي 2024-2025، مؤكدة أنه سيتم اعتمادها رسميًا مع بداية الأسبوع المقبل.

وأوضحت المصادر، في تصريحات خاصة، أن أعمال تجميع ورصد الدرجات مستمرة، حيث يتم حاليًا استكمال تجميع شيتات النتيجة من الإدارات التعليمية المختلفة يومي الجمعة والسبت، تمهيدًا لاعتمادها من محافظ القاهرة وإعلانها رسميًا للطلاب.

وفي سياق متصل، كان المهندس عادل النجار، محافظ الجيزة، قد اعتمد نتيجة امتحانات الشهادة الإعدادية بالمحافظة، بحضور سعيد عطية، وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة، حيث بلغت نسبة النجاح 85.90%، بعد نجاح 174،745 طالبًا وطالبة من إجمالي 204،325 متقدمًا للامتحانات.

كما سجلت مدارس التعليم المهني نسبة نجاح بلغت 98.39%، بينما حققت مدارس الصم وضعاف السمع ومدارس المكفوفين نسبة نجاح 100%.

وهنأ محافظ الجيزة جميع الطلاب الناجحين، متمنيًا لهم دوام التوفيق والنجاح، مشيرًا إلى أن النتيجة متاحة عبر الموقع الإلكتروني لمديرية التربية والتعليم بالجيزة:

www.gizaedu.net