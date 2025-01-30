ضبط 43 ألف مخالفة متنوعة في حملات مرورية خلال 24 ساعة

حوادث
مخالفة مرورية
مخالفة مرورية

 

شن ضباط الإدارة العامة للمرور، بالتنسيق مع إدارات المرور بمديريات الأمن، حملات موسعة؛ لتحقيق الانضباط المروري في الشارع المصري والحد من وقوع الحوادث على الطرق.
وأسفرت جهود الحملات - التي شنت تنفيذا لتوجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية على مدى 24 ساعة – عن ضبط 43 ألفًا و476 مخالفة مرورية متنوعة، من بينها 28 ألفًا و623 مخالفة تجاوز السرعة المقررة، و676 مخالفة سير دون تراخيص، و12 مخالفة موقف عشوائي، و1230 مخالفة التحدث في الهاتف المحمول أثناء القيادة، و12 مخالفة لشروط التراخيص و24 مخالفة دراجة نارية.
وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها لضبط المخالفات المرورية وتحقيق الانضباط المروري بالشارع المصري.

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