وكيل أوقاف بالفيوم يلتقى الأئمة بسنورس ويؤكد على أهمية تحويل المساجد إلى منارات علم

التقى الدكتور محمود الشيمي، وكيل وزارة الأوقاف بمحافظة الفيوم، اليوم الخميس 2025/1/30م، بالأئمة بإدارة سنورس ثان في لقاء تناول سبل تعزيز الدور الدعوي للأئمة ورفع كفاءتهم، بحضور الشيخ أحمد سيد عبد الله، مدير الإدارة، جاء ذلك تنفيذا لتوجيهات وزير الأوقاف الدكتور أسامة السيد الأزهري، في إطار الدورين الدعوي والتنويري الذي تقوم به وزارة الأوقاف المصرية.

وخلال اجتماعه، أكد فضيلته أهمية تحقيق أعلى مستويات الانضباط الإداري والدعوي، مشددًا على ضرورة متابعة الأداء ميدانيًا، كما أشار إلى أهمية تحويل المساجد إلى منارات علم وفكر؛ تعزيزًا للقيم الدينية الصحيحة، وحماية للمجتمع من الفكر المتطرف.

ووجّه فضيلته بأهمية تطوير مهارات الأئمة، مع التركيز على مراجعة القرآن الكريم، واستخدام وسائل التواصل الاجتماعي كمنبر لنشر العلم المستنير، ودعا إلى تعزيز المنافسة العلمية بين الأئمة، مع التأكيد على أن التميز سيعتمد على الالتزام بالمنهج الأزهري الراسخ والتصدي للأفكار الهدامة.

وفي لقائه بأئمة المساجد،بمقر الإدارة، استمع فضيلته لاستفساراتهم وناقش معهم التحديات التي تواجه العمل الدعوي، وأكد على أهتمام المديرية بدعمهم، والعمل على تذليل العقبات التي تواجههم، بما يمكنهم من أداء رسالتهم على أكمل وجه.

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