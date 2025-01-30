ضبط كميات من المواد المخدرة بدمياط وأسوان

حوادث
قوة أمنية
قوة أمنية

 

شن قطاع الأمن العام، بمُشاركة إدارتي البحث الجنائي بمديريتي أمن دمياط وأسوان، حملة أمنية موسعة مدعومة بمجموعات قتالية من قوات الأمن؛ لاستهداف العناصر الإجرامية القائمة على الاتجار في المواد المخدرة والأسلحة والذخائر غير المرخصة.
وأسفرت جهود الحملة، التي استهدفت دوائر مديرية أمن دمياط، عن ضبط 4 قضايا اتجار، ضبط خلالها كمية من مخدر الحشيش وزنت 7 كيلو جرامات، وكمية من مخدر البانجو وزنت 7 كيلو جرامات، وكمية من مخدر الهيدرو وزنت 10 كيلو جرامات، وكمية من مخدر الهيروين، بالإضافة إلى ضبط فرد محلي، وعدد من الطلقات مختلفة الأعيرة، بحوزة 4 متهمين، لهم معلومات جنائية.
كما أسفرت جهود الحملة بمديرية أمن أسوان، عن ضبط 6 قضايا اتجار في المواد المخدرة والتي ضُبط خلالهم كمية من مخدر الحشيش وزنت 10 كيلو جرامات، وكمية من مخدر البانجو وزنت 105 كيلو جرامات، وكمية من مخدري الهيروين، والشابو، بحوزة 6 متهمين، منهم 5 لهم معلومات جنائية، فضلا عن تنفيذ 815 حكما قضائيا متنوعا، وكذلك ضبط بندقيتين آليتين، و3 بنادق خرطوش، و2 فرد محلي، وعدد من الطلقات مختلفة الأعيرة.
وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة، وإخطار النيابات المختصة لمباشرة التحقيق، وجاري استمرار الحملات لإحكام السيطرة الأمنية وضبط الخارجين عن القانون.

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