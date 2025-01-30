جهود قطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية خلال 24 ساعة

حوادث
وزارة الداخلية
وزارة الداخلية

 
نجحت جهود الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية، بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية، في ضبط 98 قضية متنوعة خلال 24 ساعة.
وأسفرت الجهود – التي استهدفت إحكام السيطرة الأمنية على كافة المنافذ، لمواجهة الجريمة بشتى صورها، ولا سيما جرائم التهريب – عن ضبط 6 قضايا فى مجال مكافحة جرائم تهريب البضائع عبر المنافذ الجمركية و92 قضية فى مجال الأمن العام.
كما أسفرت الجهود فى مجال تنفيذ الأحكام، عن تنفيذ 263 حكما قضائيا متنوعا، وفى مجال ضبط المخالفات المرورية، عن ضبط الفين و614 مخالفة مرورية متنوعة.
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال كل واقعة على حدة، وأنه تجري مواصلة الحملات الأمنية على جميع منافذ الجمهورية؛ لإحكام السيطرة الأمنية عليها.

حوادث الفجر الإجراءات القانونية الجريمة السيطرة الأمنية المخالفات المرورية تهريب البضائع

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