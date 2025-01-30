ضبط 5 أطنان من الدقيق الأبيض والبلدي المدعم في حملات تموينية خلال 24 ساعة

حوادث
دقيق
دقيق

 

واصل قطاع الأمن العام بوزارة الداخلية، والإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة، بالتنسيق مع مديريات الأمن، حملاته التموينية الموسعة لضبط الجرائم التموينية.
وأسفرت جهود الحملات - التي شُنت على مدى 24 ساعة - عن ضبط عدد من القضايا فى مجال المخابز السياحية الحرة والمدعمة، بمضبوطات بلغت 5 أطنان من الدقيق الأبيض والبلدي المدعم.
ويأتي ذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية، لحماية جمهور المستهلكين وإحكام الرقابة على الأسواق، والتصدي لمحاولات التلاعب بأسعار الخبز، والبيع بأزيد من السعر المقرر وعدم الإعلان عن الأسعار.

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