كلية الفنون التطبيقية جامعة حلوان تعلن عن دبلومة "تصميم الهوية المرئية

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جامعة حلوان
جامعة حلوان

أعلنت كلية الفنون التطبيقية جامعة حلوان عن دبلومة ( تصميم الهوية المرئية )، وهذا البرنامج يؤهل للوصول إلى التنافسية والريادة بمصر والوطن العربى والعالمى،  بالاضافة إلى المساهمة فى رفع كفاءة وفاعلية قسم الإعلان كأحد المراكز البحثية للتصميم المرموقة والمتميزة بتوفير الآليات لاحتضان الباحثين الموهوبين محليا وإقليميا وعالميا.


وتعد هذه الدبلومة المهنية مقدمة  للمتخصصين وغير المتخصصين في مجال تصميم الهوية، وتبلغ مدة الدبلومة المهنية 60 ساعة معتمدة مقسمة على 4 فصول دراسية، بواقع  15 ساعة معتمدة  للفصل الدراسى الواحد، ويشترط لقيد الدارس أن يكون حاصلًا على درجة البكالوريوس/ ليسانس أو ما يعادلها من الكليات والمعاهد العليا الحكومية والخاصة، وبعد اجتياز مدة 60 ساعة معتمدة يحصل المتقدم على شهادة معتمدة.

ويتيح البرنامج مواد تدريسية تجمع بين الابتكار والتحديث، كما يسير وفق آلية لخطة بحثية تثري الساحة المحلية والعربية والدولية بموضوعات تكنولوجية وابتكارية تدعم منظومة البحث العلمى ومنهج التفكير العلمى لحل المشاكل فى مجال العمل والمجتمع المحيط  . 
هذا ويستمر التقديم  حتى 20 فبراير 2025 من خلال هذا اللينك 
https://www.facebook.com/share/p/15c5TNKH8m

الفنون التطبيقي جامعة حلوان درجة البكالوريوس مصر والوطن العربي منظومة البحث العلمي

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