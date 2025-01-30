ضبط عنصر إجرامي تخصص في الاتجار بالأسلحة النارية ببني سويف

حوادث
متهم
متهم

 

تمكنت الأجهزة الأمنية المعنية بوزارة الداخلية من ضبط عنصر إجرامي تخصص نشاطه في الاتجار بالأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة ببني سويف.
وكانت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة مديرية أمن بني سويف، قد أكدت قيام عنصر إجرامي مقيم بدائرة مركز شرطة الواسطي، بمزاولة نشاط إجرامي تخصص في الاتجار بالأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة، متخذًا من محل إقامته مسرحًا لمزاولة نشاطه الإجرامي.
وعقب تقنين الإجراءات، تم استهداف العنصر الإجرامي وعثر بحوزته على (بندقية خرطوش – 9 فرد محلية - عدد من الطلقات) ؛ وبمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار..وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حياله، واخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

حوادث الفجر إجراءات أجهزة الأمن الإتجار بالأسلحة النارية الاتجار بالاسلحة الأسلحة النارية والذخائر

الأكثر قراءة

تفاصيل مالية مثيرة في عقد أشرف بن شرقي مع الأهلي

عاجل..ضبط 115 طن زيت تموين ناقص الوزن قبل طرحة للأسواق فى الغربية (صور)

أبوالنصر يشهد زراعة الشتلات بألواح الفوم بالصوبات بمدرسة أسيوط الثانوية الزراعية

محافظ الجيزة: تعيين ٤٠٤٧ شابًا بالقطاع الخاص منهم ٢٠٧ من ذوي الهمم

تخريج الدفعة الثانية من برنامج جاهزية التصدير الأفريقي بـ 25 متدربًا مصريا

منح مهلة 6 أشهر بضوابط محددة للشركات والجهات المخصص لها قطع أراضٍ بالمدن الجديدة لاستكمال التنفيذ

"التضامن الاجتماعي" تنظم أنشطة تثقيفية ورياضية وترفيهية لفتيات العجوزة بالتعاون مع "فاهم" و"ويل سبرنج"

إقبال جماهيرى غير مسبوق على جناح وزارة البيئة بمعرض الكتاب