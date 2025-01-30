ضبط عنصر إجرامي تخصص في الاتجار بالأسلحة النارية ببني سويف

تمكنت الأجهزة الأمنية المعنية بوزارة الداخلية من ضبط عنصر إجرامي تخصص نشاطه في الاتجار بالأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة ببني سويف.

وكانت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة مديرية أمن بني سويف، قد أكدت قيام عنصر إجرامي مقيم بدائرة مركز شرطة الواسطي، بمزاولة نشاط إجرامي تخصص في الاتجار بالأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة، متخذًا من محل إقامته مسرحًا لمزاولة نشاطه الإجرامي.

وعقب تقنين الإجراءات، تم استهداف العنصر الإجرامي وعثر بحوزته على (بندقية خرطوش – 9 فرد محلية - عدد من الطلقات) ؛ وبمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار..وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حياله، واخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيق.