مدير الرعاية الصحية بالأقصر فى زيارة مفاجئة لمركز الكلى التابع للمجمع الطبي الدولي

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توجه الدكتور محمد شعبان مدير فرع الهيئة العامة للرعاية الصحية بالأقصر لمركز الكلى التابع للمجمع الطبي الدولي في زيارة مفاجئة للاطمئنان على انتظام جلسات الغسيل الكلوى والتأكد من محطة المياة فور تلقيه عدد من الاستغاثات بتوقف العمل بالمركز.


حيث توجه سيادته على الفور  في الساعه 11 مساءً  يرافقه الدكتور كيرلس طلعت المدير الاقليمى لادارة رضا المنتفعين بجنوب الصعيد والمشرف على الاداره بالفرع إلى المركز للاطمئنان على انتظام سير العمل وجلسات الغسيل وراحة المرضى اثناء الجلسه وعدم وجود اى معوقات تواجههم بالإضافه إلى اطمئنانه على مدى رضاهم عن الخدمات المقدمه لهم اثناء الجلسات.

فى إطار تنفيذ توجيهات الدكتور احمد السبكي رئيس الهيئة العامة للرعايه الصحية والمشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل بضرورة المتابعة المستمرة لضمان تقديم افضل الخدمات الطبية.

 

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